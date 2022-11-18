112年度香蕉收入保險開賣 農委會籲農民投保

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）農委會今天表示，109年下半年蕉價較低、110年氣候影響產量減少，投保香蕉收入保險農民獲保障；112年度即日起開賣，期限到明年3月底止，呼籲試辦的13縣市農民把握時效投保。

行政院農業委員會農業金融局今天發布新聞指出，農委會從109年開始試辦香蕉收入保險，109年香蕉價格偏低，110年上半年受乾旱、8月受西南氣流豪雨影響而減產，不過這2年連續出險理賠都超過新台幣600萬元，讓投保的農民收入獲得保障，所以提醒農民把握時效投保112年度保險。

農金局補充，香蕉收入保險的試辦地區包括高雄市、屏東縣、花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台東縣及台南市等，共計13縣市、100家農會、130個鄉（鎮、市、區）參與。

又為加強宣導及精進保單內容，農金局說，自去（110）年下半年起舉辦近百場宣導會，彙集意見後依各地區近年產銷變動情形調整分區保險費及保障金額，不同區域可選擇每公頃15萬元至70萬元不等的收入保障額度，更貼近農民實際生產情形。

同時考量高屏地區多以種植春夏蕉為主，農金局說，因產區採收期間易受價格波動及颱風影響，因此除原保單內容外，特別針對高屏地區新增春夏蕉試辦方案，並持續補助1/2保費。

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而為了鼓勵專業農投保，農金局也針對投保香蕉田區具產銷履歷、有機驗證或單一要保人總投保面積達3公頃以上的蕉農，提高保險費補助比率至60%，部分縣市政府也有加碼補助，以減輕農民負擔，鼓勵更多農民投保。

另外，農金局統計，今（111）年度投保791件、投保面積661公頃，較110年度分別增加312件及252公頃，投保績效逐年成長，112年度新增屏東縣潮州鎮等16個鄉（鎮、區）試辦地區，其中屏東縣轄內全縣納保。而截至111年10月底止，已開發27種品項、42張保單。（編輯：陳政偉）1111118