亞洲餐旅教育園區 上億補助建高餐專業實習大樓

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）教育部將與國立高雄餐旅大學共創發展亞洲餐旅教育園區，為此補助高餐大附中新台幣上億元，新建「專業實習大樓」，未來學校將提供更完善的教學量能，培育餐旅業所需專業人才。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿說明，「國立高雄餐旅大學附屬高級中學」是由「高雄市立餐旅國民中學」改制為大學附屬高中，原校園內部教室與相關實習場域空間設計皆嚴重不足。

國教署表示，高餐大附中為使後續學習成效不受設備及空間影響，提報新建「專業實習大樓」需求，107年獲核定補助總工程經費超過1.6億元，這棟大樓已完工，為鋼筋混凝土6層樓建物，以餐旅專業教室為主軸。

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國教署說，國立高餐大附中專業實習大樓建築設計上利用南向入口處及立面量體退縮，藉此拉開與原有校舍的棟距，營造更開闊的視野，並透過相互連結建築間的景觀，圍塑出虛實交錯的活動空間。

另外，國教署表示，專業實習大樓內部空間規劃有專業廚藝、咖啡、飲料調製、烘焙、中餐、西餐、餐飲服務、客房實務、遊程規劃等專業教室，讓大樓成為兼具專業、人文、創意的多功能專業實習場域，後續也將結合業界資源，搭配國立高雄餐旅大學的專業養成，持續培育餐旅業人才。（編輯：陳清芳）1111120