早安世界》選前一週衝刺 綠著重10激戰區、藍回歸陸軍組織戰
選前一週衝刺 綠營著重10個激戰區、藍回歸陸軍組織戰
九合一選舉將於26日投票，選戰進入最後黃金週，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等民進黨要角的輔選重點在北北基桃竹苗等10個激戰區，國民黨則回歸「陸軍」及組織戰，盼透過持續性的掃街、口耳傳播，確保支持者在投票日當天出來投票。（看完整報導）
未來一週偏濕涼 中南部22日前易有霧
中央氣象局20日表示，因東北季風影響，未來一週北部、東北部大致偏涼有雨，22日上半天是空檔，東北季風稍減弱，北部回溫有感，但22日晚間起又有一波較強的東北季風。中南部則是在22日晚間起至26日投票日會有降雨機會，氣象局提醒民眾出門投票可能需要帶傘；21、22日中南部應留意局部霧。（看完整報導）
世界盃足球賽開踢 卡達寫下主辦國首戰吞敗難堪紀錄
世界盃足球賽20日舉行開幕戰，由地主國卡達對上厄瓜多。在主辦國人權紀錄、禁售啤酒等場外議題奪走部分焦點後，鎂光燈重新回到這項四年一度的足壇盛事本身。卡達在此之前從未打進世足賽，本屆是以主辦國的特權進入分組賽，若能從分組賽晉級，就會是一項成就。不料卡達在開幕戰對上厄瓜多出師不利，0比2落敗，成為世足賽首支開幕戰落敗的地主隊。（看完整報導）
張忠謀6度出席APEC峰會 半導體地位讓世界看見台灣
美中科技戰、俄烏戰爭擾亂全球之際，APEC峰會在COVID-19疫情爆發後首次恢復實體舉行。台積電創辦人張忠謀代表蔡總統出席，峰會期間，與逾半數出席領袖交流，包括美國副總統賀錦麗、日本首相岸田文雄、新加坡總理李顯龍等，讓台灣在地緣政治以及科技產業的關鍵角色被凸顯。張忠謀的夫人張淑芬也在峰會期間大展「柔性外交」，用穿搭推廣台灣，二度參與設計APEC外賓禮物，並與賀錦麗的夫婿任德龍在博物館參訪互動熱絡。（看完整報導）
馬哈地落選 分析：馬來西亞政壇一個時代結束
馬來西亞大選開票結果出爐，以反對黨領袖安華為首的希盟拿下最多席次，但未過半，「懸峙國會」成定局。尋求連任的97歲前首相馬哈地意外慘敗，可能標誌他長達70年政治生涯的終點。觀察家分析，這代表大馬政壇一個時代的結束，也恐使得馬哈地推動大馬經濟轉型的政治遺產蒙上陰影。（看完整報導）
聯合國COP27氣候峰會 就損失與損害專款達協議
聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）20日批准設立一項「損失與損害」專款，支付弱勢國家在氣候變遷影響下的損失。然而，全體會議仍必須批准一連串的決定和COP27最終聲明，其中涵蓋許多其他爭議性議題，包括呼籲「快速」減碳，以實現全球氣溫升幅限制在比工業時代前高攝氏1.5度的理想目標。（看完整報導）
暴風雪侵襲紐約州西部 積雪最高達196公分
美國北部伊利湖和安大略湖以東地區19日連續第3天遭大湖效應風暴襲擊，紐約州西部和北部積起的雪量有些甚至比大多數人都高，而且可能還會有更多降雪。據路透社和美聯社報導，紐約州西部降雪超過183公分，地方政府進一步限制陸上交通，航空公司在感恩節假期將至的旅遊返鄉旺季，被迫取消伊利湖東端的紐約州第二大城水牛城地區航班。（看完整報導）
武漢恐再封城 網傳21日起全市靜默5天
武漢市疫情再起，綜合社群訊息，武漢多區傳出21日起全域靜默管理5天，除保障民生物資供應的市場，所有商店、餐廳停止營運，辦公室封閉改居家上班，全市中小學改網路上課。中國國務院聯防聯控機制11日公布優化防疫20條，宣示加大對地方防疫措施「層層加碼」、「一刀切」整治力度，嚴禁隨意靜默管理、封控、長時間不解封，但各地方頻傳防疫措施執行過當的事例。武漢21日是否會再封城，已在社群引發熱議。（看完整報導）
北韓婦女逃到中國 為避免遣返被賣入農村嫁「剩男」
與北韓接壤的中國一向是逃離北韓的「脫北者」最常選擇的路線，在中國政府「睜一隻眼閉一隻眼」的陰暗角落，許多脫北女性被困在中國各地農村。長期為脫北女性爭取人權保障的南韓脫北者人權團體「統一媽聯合會」日前公布最新調查，顯示脫北女性有超過8成曾因人口買賣與中國男性同居或結婚，與現在丈夫是因人口買賣成婚的受訪者占57.7%。報告指出，在當地需求推波助瀾下，公安自行發給的「臨時居住證」，讓與中國男性結婚的脫北女性處境更為艱困。（看完整報導）
霍華德在台首戰驚豔 表現回春有望吸引NBA目光
前NBA球星霍華德轉戰台灣第一場比賽對上中信特攻，繳出38分、25籃板、9助攻、4阻攻的成績，他在場上表現「回春」在社群媒體引發熱議，甚至有媒體認為，他若繼續有這樣的表現，有機會能吸引NBA球隊的注意。20日霍華德2度先發，拿下23分、9籃板、10助攻，可惜未能再度率隊上演逆轉戲碼，雲豹最終以94比103不敵台中太陽。（看完整報導）
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