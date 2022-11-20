T1霍華德23分準大三元白做工 雲豹不敵太陽

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台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹20日迎戰台中太陽，雲豹最終以94比103惜敗，雲豹隊球星「魔獸」霍華德（白衣）上籃遭太陽隊仕東（紅衣）巴鍋。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）「魔獸」霍華德披上台灣職籃T1聯盟桃園雲豹戰袍後，連2場先發出賽，今天拿下23分、9籃板、10助攻，但未能再度率隊上演逆轉戲碼，雲豹最終以94比103不敵台中太陽。

生涯8度入選美國職籃NBA明星賽的中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟桃園雲豹，現年36歲的他昨天首秀繳出38分、25籃板、9助攻「準大三元」成績，率隊逆轉擊退新北中信特攻，拿下本季首勝，也證明自己寶刀未老。

雲豹隊今天在主場國體大迎戰台中太陽，在滿場1.5萬名球迷面前，霍華德再度先發，也考驗他的體能，開賽後不到40秒，霍華德就在中距離跳投得分，且在首節還剩6分43秒時，面對太陽隊後衛白薩切入上籃，毫不客氣賞了對方火鍋，而霍華德首節進帳13分，也帶領球隊取得32比23領先。

太陽隊3名洋將仕東（Diamond Stone）、陛下（Tony Bishop）、艾倫（Aaron Geramipoor）次節輪流發揮，團隊單節攻下31分，上半場結束幫助球隊反倒以54比51領先。

雙方易籃後，雲豹隊威廉斯（Troy Williams）第3節在外線連續開火、連得8分，一度率隊反超，而太陽隊盧冠軒、仕東隨後在外線還以顏色，以80比75要回領先。

進入決勝節後，仕東繼續在外線挹注火力，幫助太陽隊領先差距擴大至12分，而霍華德倒數4分59秒中距離跳投以及2罰中1，儘管將落後差距縮小至個位數，但未能再下一城。太陽隊洋將艾倫倒數1分50秒雙手爆扣，澆熄對手反撲氣焰，雲豹隊最終以9分差吞下敗仗。（編輯：張雅淨）1111120

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹20日對決台中太陽，雲豹球星「魔獸」霍華德（白衣）第一節投籃得分。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹20日對決台中太陽，以94比103惜敗，雲豹球星「魔獸」霍華德（白衣）賽後與太陽仕東（左3）致意。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日

T1聯盟桃園永豐雲豹20日迎戰台中太陽，雲豹球星「魔獸」霍華德（白衣）前2節拿下16分。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹20日對決台中太陽，雲豹球星「魔獸」霍華德（圖）罰球得分。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹20日對決台中太陽，雲豹球星「魔獸」霍華德（圖）灌籃得分。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊20日在主場國立體育大學綜合體育館迎戰台中太陽隊，啦啦隊賽前熱場表演。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日

台灣職業籃球聯盟T1聯盟桃園永豐雲豹20日對決台中太陽，啦啦隊熱場表演。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹20日在主場國體大迎戰台中太陽，鴻海集團創辦人郭台銘（右2）帶家人到場觀賽。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日

T1聯盟桃園永豐雲豹20日對決台中太陽，吸引許多球迷進場為球星「魔獸」霍華德加油，鴻海集團創辦人郭台銘（左）與桃園市長鄭文燦（右）也現身觀賽，兩人交換意見。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹20日迎戰台中太陽，不少球迷進場為球星「魔獸」霍華德加油，鴻海集團創辦人郭台銘（前左2）與桃園市長鄭文燦（前右2）也到場觀賽。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹20日對決台中太陽，球迷湧入球場為球星「魔獸」霍華德加油打氣，桃園市長鄭文燦（前右）與「館長」陳之漢（前左）觀賽。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹20日迎戰台中太陽，滿場球迷進場觀賽，為支持的球隊加油打氣。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日

台灣運彩xT1聯盟20日進行桃園永豐雲豹與台中太陽賽事，吸引大批球迷湧入球場，「魔獸」霍華德（前左）進場時，球迷爭睹風采。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹20日迎戰台中太陽，吸引許多球迷進場為球星「魔獸」霍華德加油打氣，球迷爭睹霍華德風采。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊20日對決台中太陽隊，球迷湧進球場為球星「魔獸」霍華德加油打氣，霍華德（圖）賽前練球。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹20日迎戰台中太陽，球迷湧進球場為球星霍華德加油打氣，球迷在霍華德看板前拍照留念。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日