與「魔獸」霍華德抗衡 仕東：不能先害怕

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台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹20日對決台中太陽，以94比103惜敗，雲豹球星「魔獸」霍華德（白衣）賽後與太陽仕東（左3）致意。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣職籃T1聯盟台中太陽今天靠著防守有效壓制「魔獸」霍華德發揮，而洋將仕東在進攻端表現出色轟下29分，仕東表示，面對巨星級球員，不能有害怕的感覺，更要積極進攻。

台中太陽今天作客國體大，與擁有「魔獸」霍華德（Dwight Howard）坐鎮的桃園雲豹交手，太陽隊從首節落後9分，到次節拉出31比19攻勢逆轉，最終以103比94收下勝利。

台中太陽總教練克里斯（Chris Gavina）賽後接受媒體聯訪時表示，面對前一場上演逆轉秀、士氣正高的雲豹隊，今天球隊贏球關鍵在於無論本土或洋將，都按照既定步調、執行攻防計畫，

談到防守霍華德的策略，克里斯表示，希望讓霍華德在場上不斷移動，而球隊在次節祭出區域防守，也成功消耗霍華德體能。

太陽隊洋將仕東（Diamond Stone）拿下全場最高29分，包括5記三分球，另有11籃板、2抄截、2阻攻，關鍵時刻飆進三分球，也成功阻擋雲豹隊追分氣勢。

霍華德挾帶著高人氣加盟桃園雲豹，更有滿場1.5萬名球迷為其加油，仕東也展現優異心理素質，他認為，對戰巨星級球員，不能比賽前就先害怕，而他想要表現給隊友看，因此更加積極進攻。（編輯：張雅淨）1111120

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹20日迎戰台中太陽，雲豹最終以94比103惜敗，雲豹隊球星「魔獸」霍華德（白衣）上籃遭太陽隊仕東（紅衣）巴鍋。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日