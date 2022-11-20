更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

金馬獎第59屆 完整得獎名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整得獎名單

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
T1聯盟
新聞專題
T1聯盟
首頁 / 運動

霍華德效應 T1秘書長張樹人：雲豹成最好示範

2022/11/20 17:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北20日電）「魔獸」霍華德加盟桃園雲豹，台灣職籃T1聯盟秘書長張樹人今天表示，雲豹隊成為最好的示範，各隊現在都希望能找更好的球員來台，以及積極將主場周邊做得更完整。

台灣籃壇史上最大咖洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）披上桃園雲豹戰袍，讓雲豹隊和T1聯盟曝光度大增，高人氣也反映在票房數字，雲豹隊前4場主場、合計6萬張門票在短短10分鐘內就銷售一空。

雲豹隊今天在主場國體大出戰台中太陽，張樹人賽前接受媒體聯訪時表示，「魔獸」帶來的效應超乎預期。他坦言，私底下曾與各隊討論過，即使可以找到NBA現役球員來台，甚至比霍華德更能主宰球場，但霍華德展現的親和力或魅力，沒有其他球員可以取代。

霍華德在台表現，也吸引外媒關注，張樹人認為，很多 國際媒體爭相報導「魔獸」比賽，「大家努力有被看見，這是我們覺得最開心的的事情」。

張樹人表示，雲豹隊成為T1其他球隊最好示範，各隊都想要找更好的球員來台，並將主場周邊做得更完整，他舉例，台中太陽也規劃修繕主場，台南台鋼獵鷹也有意在台南高鐵站附近另覓更大場館，以容納更多球迷。（編輯：張雅淨）1111120

霍華德
T1魔獸表現全能 太陽隊中鋒溫立煌期待對決 霍華德在台首戰驚豔 表現回春有望吸引NBA目光
張樹人
T1聯盟第2季賽事 10月29日開打 張樹人接任T1聯盟秘書長 取消指名選秀制
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀