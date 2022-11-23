更多編輯台推薦新聞：
台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路
地方

台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪
文化

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

投票日降雨趨緩 30日東北季風增強降溫有感

2022/11/23 17:56（11/23 18:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象局23日表示，投票日（26日）起降雨趨緩，但30日東北季風增強，預估溫度會有明顯下滑。圖為民眾出遊在高雄大港橋周邊散心。（中央社檔案照片）
中央氣象局23日表示，投票日（26日）起降雨趨緩，但30日東北季風增強，預估溫度會有明顯下滑。圖為民眾出遊在高雄大港橋周邊散心。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北23日電）氣象局今天表示，明天、25日持續受東北季風及華南雲雨區影響，全台都有局部短暫雨的機會；投票日（26日）降雨趨緩，27至29日天氣好轉，但30日東北季風增強，預估溫度會有明顯下滑。

中央氣象局今天下午發布豪雨特報，鋒面通過及東北季風影響，易有短延時強降雨，今天蘭嶼有大雨或豪雨，基隆北海岸有局部大雨發生。

氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，明天、25日持續受東北季風及華南雲雨區影響，中部以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生，其他地區亦有局部短暫雨。

葉致均說，預估26日（投票日）水氣減少，各地降雨慢慢趨緩，轉為多雲到晴，但北部、東半部還是有短暫雨；27日至29日東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅大台北山區、東半部有局部降雨。

葉致均表示，目前觀察30日有另一波東北季風增強，雖然強度上還有調整空間，但相較起本週可能在溫度上會有較明顯的下滑，預估中部以北、東北部低溫約攝氏19、20度，可能持續至12月3日之後才會回溫。

葉致均指出，目前國外模式模擬這波東北季風的強度有減弱的趨勢，因此實際降溫的幅度仍有不確定性，需要再觀察；降雨部分以北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。（編輯：陳政偉）1111123

#天氣
#東北季風
#華南雲雨區
延伸閱讀
吳德榮：25日前全台留意局部雨 投票日減緩九合一大選投票所設防疫專用通道 供非確診發燒者使用九合一大選估5至7萬確診者不能投票 指揮中心籲快篩陽別出門九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人學經歷政見一次看

聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
吳德榮：25日前全台留意局部雨 投票日減緩