投票日降雨趨緩 30日東北季風增強降溫有感

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中央氣象局23日表示，投票日（26日）起降雨趨緩，但30日東北季風增強，預估溫度會有明顯下滑。圖為民眾出遊在高雄大港橋周邊散心。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北23日電）氣象局今天表示，明天、25日持續受東北季風及華南雲雨區影響，全台都有局部短暫雨的機會；投票日（26日）降雨趨緩，27至29日天氣好轉，但30日東北季風增強，預估溫度會有明顯下滑。

中央氣象局今天下午發布豪雨特報，鋒面通過及東北季風影響，易有短延時強降雨，今天蘭嶼有大雨或豪雨，基隆北海岸有局部大雨發生。

氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，明天、25日持續受東北季風及華南雲雨區影響，中部以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生，其他地區亦有局部短暫雨。

葉致均說，預估26日（投票日）水氣減少，各地降雨慢慢趨緩，轉為多雲到晴，但北部、東半部還是有短暫雨；27日至29日東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅大台北山區、東半部有局部降雨。

葉致均表示，目前觀察30日有另一波東北季風增強，雖然強度上還有調整空間，但相較起本週可能在溫度上會有較明顯的下滑，預估中部以北、東北部低溫約攝氏19、20度，可能持續至12月3日之後才會回溫。

葉致均指出，目前國外模式模擬這波東北季風的強度有減弱的趨勢，因此實際降溫的幅度仍有不確定性，需要再觀察；降雨部分以北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。（編輯：陳政偉）1111123