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桃機公布10月數據 客運量較去年同期增加870％

2022/11/25 13:26
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（中央社記者吳睿騏桃園機場25日電）桃園國際機場股份有限公司今天公布10月數據，客運量67.1萬人次，較去年同期增加870％；此外，為尋覓人才，官方網站設置「桃園機場園區就業專區」，方便民眾了解職缺。

桃機公司上午發布新聞稿表示，1月到10月客運量271萬人次，較去年同期增加262％，客運量已連9個月回升，近期單日旅客量約3.5萬人次，20日更破4萬人次，是開放以來單日最高運量，今年全年度預估可達400萬到450萬人次。

桃機公司說，10月貨運量20.4萬公噸，較去年同期減少16.04％；航機起降共9516架次，較去年同期減少2.6％。

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此外，桃機公司表示，桃機目前有超過230個單位，領有機場通行證員工超過3萬8000人，為協助園區企業徵才，桃機公司在官網設「桃園機場園區就業專區」，依企業發展與營運需求更新職缺資訊，更便利求職者，暢通媒合管道。

桃機公司說，目前有中華航空股份有限公司、長榮航空股份有限公司、長榮航勤股份有限公司、長榮空運倉儲股份有限公司、長榮航太科技股份有限公司、桃園航勤股份有限公司、台灣虎航股份有限公司、采盟股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司及昇恒昌股份有限公司等12家企業單位徵才，職缺項目包括飛機維修工程人員、地勤作業人員及免稅商店服務人員等。（編輯：李明宗）1111125

#桃園機場公司
#昇恒昌股份有限公司
#客運量
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