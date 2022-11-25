學團推青年民主返鄉列車 送600名大學生回家投票

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（中央社記者陳至中台北25日電）由台灣學生聯合會與18所大專校院學生團體合辦的「2022青年返鄉列車」，今天下午、晚間從台灣各地開出，預計有30班路線，送約600名青年學子回家投票。

台學聯今天發出新聞稿，秘書長黃亭偉表示，青年學子返鄉投票一趟，要花費2、3天以上的生活費，且來回的時間成本，也是不小負擔，一定程度影響青年投票意願。

歷次大選，學生團體都聯合發起返鄉列車，讓學生以便宜的票價回家。今年專車預算是使用2020年大選募款結餘，沒有再另外募款，配合「18歲公民權」議題，不論從哪裡搭到哪裡，票價都是約新台幣180元。

返鄉專車從北中南各個交通節點發出，也有直接從大學校門口出發。最早的一班是下午4時15分從高雄醫學大學發車北上；雙北、嘉義發車的班次大多會於晚間8時30分發出，部分班次可能午夜過後才會抵達目的地。

黃亭偉接受中央社電訪表示，本來是敲定傍晚5、6時發車，方便學生今天上完課後搭乘，但後來配合的車行反映調度有困難，因此改到晚間8時30分。也因班次延後，原有800人報名，部分取消，預估剩下約600人。

黃亭偉坦言，這次返鄉專車人數不如2020年大選，一來是使用上一屆的結餘款，沒有另外募資，這次選情也確實比較冷。他也指出，今年大選的時間接近學年初，很多學校學生組織才剛換屆沒多久，比較沒辦法處理複雜的返鄉專車服務。

台東專科學校和東華大學今年合辦的專車只開成一線，且只有2人上車。不過台東專校學生會財務部長黃裕善表示，台東到高雄的自強號車票一張362元，返鄉投票專車只要180元，有2倍的價差，每一名投票人的選票都極為重要，且如果「18歲公民權」修憲複決順利通過，未來校內能投票的人會更多。

台灣師範大學學生會學權中心主任馮輝倫表示，投票是展現公民意志重要的手段之一，希望透過返鄉專車，喚起青年討論公共事務的風氣，並感謝宣傳過程中，台師大校友幫了不少忙。

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東華大學學生會長陳彥伶表示，花蓮從今年918地震後，部分鐵路路段不通，讓本就不便的返鄉路途更是難上加難。返鄉專車讓東華學子用非常便宜的票價回家，且學校生輔組與教師會也協助訂車與贊助乘車保險，讓青年有一趟美好的返鄉之旅。

東吳大學學生議會副秘書長楊士誼表示，這次大選包括台灣史上第一次修憲複決「18歲公民權」投票，需要961萬的高投票門檻，希望藉由返鄉專車，鼓勵更多人回家投下神聖一票，落實青年參政。（編輯：張芷瑄）1111125