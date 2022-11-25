早安世界》九合一選前之夜藍綠白北市拚場 串連六都號召縣市響應
九合一選前之夜藍綠白北市拚場 串連六都號召縣市響應
九合一選舉26日即將投票，25日選前之夜，民進黨除了中彰投3地的晚會，重點鎖定桃園市、新北市與台北市，號召支持者投票衝刺，國民黨以台北市的「奮戰勝選之夜」為主軸，進行六都電視合體造勢、營造團結氣氛，台灣民眾黨除了新竹市的晚會，也將參與無黨籍北市候選人黃珊珊的選前最後一場造勢活動。（看完整報導）
九合一大選投票須知 領幾票、穿什麼、加班工資怎麼算一次看
九合一選舉涵蓋縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、村里長等9類地方公職人員，18歲公民權修憲複決投票也同時舉行。26日投票當天為應放假日，具有投票權的勞工可依法休假一天，如果必須上班，勞工可選擇領取加班費或補休，補休比例由勞資協商。至於確診COVID-19或發燒能否投票，規定是在隔離中的確診者不得外出，因此無法投票。11月14日起確診隔離縮至5天，期滿不論快篩結果，皆可外出；投票當天有發燒或呼吸道症狀者，將被引導至專用投票區。（看完整報導）
反滲透法首例 3人涉收中國資金助選賄選 遭北檢搜索
台北地方檢察署偵辦「第三勢力333政黨聯盟」黨主席兼「共和黨」周姓黨主席涉嫌為特定候選人買票案，循線查出潘男等3人涉嫌居間收受中國資金，並指示周男的政黨進行選舉活動。本案賄選、競選資金疑與中國有關，檢察官24日依反滲透法為案由發動搜索，約談潘男等3人到案。此案是北檢首件以反滲透法為案由向法院成功聲請搜索票的案例。（看完整報導）
投票日降雨減緩 29日入夜中部以北轉冷
中央氣象局24日表示，25日持續受華南雲雨區影響，中部以北、東北部留意較大雨勢。26日白天起水氣逐日減少，29日晚間起至12月1日東北季風帶來冷空氣，中部以北低溫約攝氏18至20度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，30日較強冷空氣南下，最新歐、美模式模擬顯示，台北氣象站將約降至16、17度左右。（看完整報導）
苦盼25年 馬來西亞政壇不死鳥安華終成首相
馬來西亞19日舉行大選，安華率領的「希望聯盟」與前首相慕尤丁的「國民聯盟」兩大主要陣營皆未取得可以直接組閣的過半席次。國家元首蘇丹阿布都拉24日任命反對派領袖安華為首相，安華於24日下午宣誓就職。學生領袖出身的安華，藉政治頭腦以黑馬之姿攀向權力中心，卻因貪汙與在大馬遭法律禁止的同性性行為等罪數次入獄，如今首相大位終在苦盼25年後到手。（看完整報導）
鄭州廠區員工抗爭變成激烈衝突 鴻海為招募疏失道歉
鄭州富士康22日深夜爆發新進勞工抗爭，其後越演越烈，上萬勞工與警方爆發激烈肢體衝突，多人受傷，甚至傳出有10幾人死亡。抗爭持續到23日深夜，富士康出面承諾發放欲離職返鄉員工每人人民幣1萬元後，抗爭人潮才逐漸散去，恢復平靜。綜合社群訊息顯示，這波新招入的近10萬名勞工大多選擇領錢走人，24日廠區再現龐大離職返鄉潮。中國官方迄今保持緘默，嚴密封鎖網路消息。路透社報導，鴻海發表聲明對招募新人過程發生「技術疏失」表達歉意。（看完整報導）
中國防疫20條煞不住疫情 日增逾3萬例防控升級
中國公布「優化防疫20條」措施後疫情卻快速升高，單日新增本土病例突破3萬例，北京、江西及河南等地加強防控，遼寧瀋陽市24日起至28日，市內9區連續展開區域核酸檢測，深圳市公告從24日起，乘坐公共交通工具、進入公共密閉空間須憑48小時內有效的核酸檢測陰性證明，鄭州強調5天打一場「拔點清面」攻堅戰，但當地富士康廠區員工與俗稱「大白」的防疫人員發生混戰。（看完整報導）
疫情降溫 薛瑞元：健保部分負擔新制最快年底上路
政府原訂於今年5月15日調整健保部分負擔，但新制至今未上路，衛生福利部部長薛瑞元24日於立院衛環委員會表示，之前協商完成，卻遇COVID-19疫情高峰，目前疫情往好的方向發展，但經濟是否能強力反彈仍待觀察，尚未決定新制實施時間，但應會在今年底、明年初上路。如若實施健保新制，民眾做檢驗檢查、拿藥或小病也跑大醫院，急診費用將會增加。（看完整報導）
專輔新增3校 私校工會憂偏遠私立高中職有退場骨牌效應
私校退場審議會24日決議，將嘉義市宏仁女中、苗栗縣育民工家職業學校、台東縣育仁高中列入專案輔導名單，改善期皆為2年，原因為「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」。對此，全國私校工會指出，擔心偏遠私中會有退場的骨牌效應，應給予特別補助。（看完整報導）
印尼強震災區房屋盡塌 居民寄託信仰盼重建家園
印尼西爪哇省21日發生規模5.6的淺層地震，地震造成的死亡人數已增至271人，仍有40人下落不明，重災區古格南一片斷垣殘壁，約10公里外的喬格羅公園成為災民暫住的安置中心之一。當地餘震不斷，災民除擔憂危險，還擔心疫情與心理創傷問題，對未來感到茫然。不過24日救援傳出好消息，23日晚間，6歲男孩阿茲卡在沒有糧食和飲水的情況下受困瓦礫堆中兩天後獲救。這起戲劇性救援成為攝影機焦點，令人對於殘骸中可能還有人倖存待援重燃希望。（看完整報導）
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