爆料指林口社宅漏水 住都中心：受理報修積極修繕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北29日電）媒體報導指林口社宅房屋漏水，國家住都中心今天表示，服務中心受理住戶報修後，營造廠商都積極修繕，報導所指牆面孔洞是廠商抓漏水鑽孔措施，爆料者所述實屬片面扭曲與誤解。

媒體報導，有民眾在臉書社團「爆料公社二社」發文說，「屋外屋內都在下雨，林口選手村社會住宅奇觀，東西泡水但房東不賠，修了一次等很久，最近又漏水了。」從照片中可見，社宅牆壁有孔洞且漏水嚴重，用手指堵住還會有水滲出來。

住都中心透過新聞稿表示，對於住戶指控全屋牆面有孔洞且漏水嚴重情形，該個案已由營造廠商抓漏，並進行後續止漏觀察。遇有大雨期間，物管人員也會前往關心了解，且11月9日致電住戶觀察情形，並獲住戶回覆目前無漏水，營造廠將在近日修復、粉刷牆面。

住都中心說，對於漏水等涉及房屋結構的修繕，是住都中心的職責，絕對會妥善處理。另外，對於爆料者僅揭露片段資訊作為，嚴正駁斥。

住都中心指出，住戶報修時，除故意或過失致物品毀損外，房屋主體結構修繕全數由國家住都中心負責，也會嚴格督促營造廠商確實修復。（編輯：翟思嘉）1111129