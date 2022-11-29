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柯文哲12/26台大報到 院長：無行政職、教學為主

2022/11/29 15:52（11/29 16:30 更新）
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台北市長柯文哲將卸任，12月25日交接後會回台大醫院報到，未來將先以教學、研究工作為主。（中央社檔案照片）
台北市長柯文哲將卸任，12月25日交接後會回台大醫院報到，未來將先以教學、研究工作為主。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）台北市長柯文哲將卸任，預計12月26日回台大醫院報到。台大醫院院長吳明賢今天說，柯文哲借調到北市府前已無行政職，未來將先以教學、研究工作為主。

九合一選舉結果日前出爐，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲日前談到卸任市長後的下一步時表示，當年是借調，因此12月25日交接後會回台大醫院報到；至於是否角逐2024總統大位，他說，選後要先花一點時間做內部整合。

台大醫院院長吳明賢今天出席法務部法醫研究所與台灣大學簽約記者會，並在會後接受媒體聯訪時表示，借調8年期滿就要回來，「這很正常」，沒什麼特別之處，就是一般程序。

吳明賢表示，柯文哲當台北市長前便已經沒有擔任行政職，台大也有其他教授沒兼行政職；台大醫院的醫師工作包括教學、研究、服務這3大面向，教授主要為教學和研究，服務內容則由外科部決定，因柯文哲過去任職的創傷醫學部隸屬於外科部。

台大醫學院院長倪衍玄則強調，未來工作內容還是要尊重柯文哲個人意願，醫學院會了解柯文哲的想法及他正式提出的希望內容，討論過後再做安排。

倪衍玄說，預計討論包括投入教學研究的意願、是否要從事政治工作、工作分配等，由於柯文哲回來之後緊接著就是新曆過年，且明年農曆過年又比較早放，假日很多，討論需要一些時間，應該不會那麼快有結論。

媒體追問大學教授是否可兼任黨主席。倪衍玄表示，公務人員應該不行，但大學教授屬於教員，且台大醫學院沒有遇過類似狀況，後續還要了解相關規定。（編輯：陳政偉）1111129

#柯文哲
#台大醫院
#吳明賢
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