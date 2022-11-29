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台積電年終送暖 愛心市集擴大登場

2022/11/29 17:02
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（中央社記者張建中新竹29日電）台積電福委會與台積電慈善基金會合力舉辦的愛心市集活動邁入第2年，今天於竹科晶圓12A廠登場。不僅增加7個組織參與，攤商也倍增至52家，以照顧弱勢族群與偏鄉團體，讓他們過個好年。

台積電表示，今年在台積電慈善基金會的串連下，與地方政府社會局（處）合作邀請友善土地小農、青農、弱勢慈善機構及社福團體參與，擺攤參與廠商較去年倍增至52家。

台積電指出，愛心市集活動今天於竹科晶圓12A廠登場，至12月29日止，將於台積電新竹、台中及台南廠區巡迴，蓄積台積電員工的自發支持，讓愛心、陪伴、關懷不間斷，持續為創建美好社會環境努力。

台積電資深副總經理何麗梅、營運組織資深副總經理秦永沛、法務長方淑華、品質暨可靠性副總經理何軍等主管今天出席活動共襄盛舉。

何麗梅表示，疫情逐漸解封之際，台積電不只獲利創新高、分紅創新高，愛心也要創新高，今年擴大邀請共52家廠商，並提供員工補助促進消費，許多員工亦加碼自掏腰包，讓愛心廠商一起開心過好年。（編輯：翟思嘉）1111129

#台積電
#何麗梅
#台積電慈善基金會
何麗梅
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