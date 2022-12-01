國語日報案教育部敗訴 潘文忠：收判決書後因應

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（中央社記者陳至中台北1日電）教育部認定國語日報社屬政府捐助的財團法人，國語日報社不服提行政訴訟 ，最高行政法院二審駁回教育部上訴。部長潘文忠今天說，等收到判決書後，會詳細擬定因應措施。

教育部於民國106年9月5日認定國語日報社為政府捐助的財團法人，隨即以法人主管機關角色，要求國語日報修正捐助章程、改選董事。國語日報社不服，提起訴願遭駁回，隨後提起行政訴訟，法院一審判決撤銷原處分，即國語日報社勝訴。教育部提起上訴，二審於今年11月30日駁回上訴，全案確定。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，他提到國語日報案，教育部有謹慎審視過去的事證，包括國語日報社多年來呈報政府檔案，當時董事都有證實資源是來自政府，是作為政府代表參與董事會，而不是捐資者。

潘文忠表示，教育部會等收到最高行政法院的判決書後，再詳細擬定因應措施。

一審台北高等行政法院審理後認為，國語日報社成立時未有超過財產總額之50%來自於政府，非政府捐助的財團法人，雖然省國語會與國語日報關係密切，但未能證明政府有實際捐助。二審最高行政法院也認為，教育部身為財團法人主管機關僅有聲請權，無權以行政處分要求國語日報召開董事會修正捐助章程、設置監察人、限定董事的組成與資格等。（編輯：陳政偉）1111201