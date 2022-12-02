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國際油價小跌 下週汽柴油估漲0.1元及0.2元

2022/12/2 11:23
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（中央社記者曾智怡台北2日電）近日中國多地爆發大規模抗議，加上美國政府宣布放寬對委內瑞拉實施的部分石油制裁，國際油價微幅下跌。中油持續實施油價平穩雙機制，預估5日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調漲新台幣0.1元、0.2元。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.1元。

根據中油浮動油價公式，累算至12月1日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）週均價為每桶81.55美元，較上週82.3美元下跌0.75美元；新台幣兌美元匯率為30.875元，較上週31.115元升值0.24元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲1.1元，柴油調漲2.2元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估5日凌晨0時起，汽、柴油每公升各調漲0.1元、0.2元。（編輯：張均懋）1111202

#中油
#中國
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