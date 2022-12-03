北教大創校127年校慶 設兒童發展中心供特教諮詢

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台北教育大學3日慶祝127週年校慶，校長陳慶和（左8）與內政部長徐國勇（左7）等與會來賓一同切蛋糕慶祝。（台北教育大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年12月3日

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（中央社記者陳至中台北3日電）國立台北教育大學今天慶祝創校127週年校慶，並為「兒童發展中心」揭牌，將提供特殊教育發展諮詢、評估等專業服務，也會開設親子課程，盡大學的社會責任。

北教大今天發布新聞稿，校長陳慶和在校慶大會中致詞提到，他就任校長2年多來，感謝各界和社會善心人事支持，爭取到總計約新台幣8.7億元經費，支持各系所學生軟硬體設施。同時也建構4個特色中心，涵蓋心理諮商暨健康促進、教育領導研究、兒童發展、兒童閱讀與寫作等。

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由北教大特殊教育學系成立的「兒童發展中心」也在今天舉行開幕揭牌儀式。校方表示，特教系有豐富的學習資源與堅強的師資陣容，培養出無數名優秀教育人才，希望能將專業資源挹注至兒童發展中心，廣邀專家開設親子和專業增能課程。

北教大表示，兒童發展中心將扮演實習場域的角色，鼓勵學生在經過教授與專家的督導與教練後走入現場，透過參與健康促進的社會服務，增加實務經驗，培養助人工作的熱忱與使命感。（編輯：卞金峰）1111203