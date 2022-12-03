早安世界》今回暖北台灣高溫27度 明起迎東北季風轉濕涼

今回暖北台灣高溫27度 明起迎東北季風轉濕涼

中央氣象局表示，北台灣3日氣溫回暖，高溫可達26度到27度，其他地方是晴到多雲的天氣，4日起東北季風報到，北台灣4日到6日將有雨勢，溫度也會下降，高溫約在22度到23度，5日晚上、6日清晨最低溫可降到17度。7日東北季風減弱，溫度回升、雨勢減緩，但是8日又有新一波的東北季風增強，到12日之前都會是偏東北風影響的天氣型態，而且會越來越冷。（看完整報導）

股匯不同調 台股失守萬五關卡 新台幣連4升續創3個月新高

股匯2日不同調，台股震盪下跌42.12點，終場收在14970.68點，失守15000點關卡；台積電走勢疲弱，收在492.5元，下跌6元。不過新台幣匯率延續升勢，收盤收在30.605元，小升2.8分，續創3個月新高紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額為16.745億美元。（看完整報導）

首批備選國民法官通知書寄發 對象約3.5萬人

國民法官制度將於明年1月1日施行，各地方法院已陸續完成備選國民法官複選名冊，預計112年度全國約12萬人將有機會被抽選擔任國民法官。司法院2日指出，第1梯次備選國民法官通知書函已於1日寄發，對象包含桃園、花蓮、雲林、屏東、台南、橋頭等地方法院轄區，預計會有3萬5000多名民眾收到通知書函。（看完整報導）

民調：43%美國人支持派兵協防 75%視中國為敵人

雷根總統基金會暨研究所的調查報告顯示，美國人越來越擔心中國構成的威脅，將中國視為敵人的民眾達75%。如果中國入侵台灣，43%美國人支持讓美國地面部隊保衛台灣。調查指出，美國人希望與盟邦站在一起支持民主，包括和烏克蘭站在一起，反對俄羅斯侵略，並阻止中國對台灣可能的侵略行動。（看完整報導）

盼嚇阻台海衝突 英外委會主席：台灣是有朋友的

英國國會下議院外交委員會官方訪問團2日上午晉見總統蔡英文之後，下午在記者會上針對英國首相蘇納克日前稱「英中黃金時代已過去」，外委會主席克恩斯表示贊同。她說，英國應與中國「劃清紅線」，表明不會接受中國各種迫害人權的行徑。克恩斯並說，當務之急是守護台海現狀，英國將思考可扮演何種角色來協助民主盟友，嚇阻衝突發生。她強調，此行是要傳達一個重要訊息：「台灣是有朋友的。」（看完整報導）

中國再傳防疫暴力 湖南官員入民宅當幼童面打人警察旁觀

全球陸續解封，唯中國仍堅持清零不改，各省市紛紛大興土木闢建方艙醫院，據傳以利誘等手段拉人「填艙」，爭搶當局按人數核發的補助款。湖南瀏陽市的一名屋主在住戶群組提議不要封住小區出口後，遭基層「街道辦公室」一名幹部入屋毆打。網傳影片顯示，這名幹部當時動手毆打受害人，嚇得稚齡幼童大哭，幾名陪同前來的警察袖手旁觀。另外，新疆烏魯木齊大火引起中國反封控「白紙運動」，民憤未平息，陝西西安市社區鳳鳴華府高樓住宅1日也傳火警，至少5人命喪火場，有受災戶撐不住又等不及消防車馳援而墜樓。（看完整報導）

曾文、烏山頭水庫蓄水偏低 台南減壓供水

南部進入枯水季，曾文水庫蓄水率跌破3成。因應久旱不雨，曾文、烏山頭水庫蓄水持續降低，經濟部災害緊急應變小組決定即日起將嘉義水情燈號轉為「提醒」性質的綠燈，台南則由綠燈轉為「減壓供水」的黃燈，夜間離峰時段減壓供水。（看完整報導）

美軍新型匿蹤轟炸機B-21將公開 具無人駕駛功能

美國空軍2日將公開新型高科技匿蹤轟炸機B-21「突擊者」，能裝載核子與傳統武器，並且具備無人駕駛功能，是美軍數十年來首款新型轟炸機，預計明年首飛。B-21每架造價將達近7億美元（約新台幣217億元），這款新機將用來逐漸替換冷戰時期首飛的美軍B-1與B-2轟炸機。（看完整報導）

台大碩士學位遭撤 鄭文燦：為論文引述瑕疵再次致歉

參選桃園市議員的游智彬檢舉桃園市長鄭文燦論文內文涉抄襲、參考文獻造假及請槍手代寫。鄭文燦稍後發布聲明說，2日接獲國立台灣大學通知，他2011年於台大國家發展研究所在職專班的碩士論文經審議認定涉及抄襲並遭撤銷學位，他「雖有遺憾，但願坦然面對並再次致歉」。至於立委蔡適應的博士論文涉抄襲案，台北大學2日指出，委員會已完成審定，並以掛號信書面通知檢舉人與被檢舉人。（看完整報導）

日本逆轉勝西班牙挺進世足16強 向世界展現日本人膽識

日本小組賽所屬的E組4支球隊中，包括曾多次拿下冠軍的勁旅德國與西班牙，被視為本屆世足預賽「死亡之組」，但日本先在首戰力克德國，2日再以2比1逆轉戰勝西班牙，榮登分組第一。球評方靖仁直言，日本全場持球率僅14%卻還能贏球，本身就是不可思議的事。日本隊後衛長友佑都表示，日本隊在比賽中堅信不移，向世界展示了日本人的膽識。（看完整報導）