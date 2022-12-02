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首批備選國民法官通知書寄發 對象約3.5萬人

2022/12/2 18:57（12/2 19:39 更新）
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司法院指出，第1梯次備選國民法官通知書函已於1日寄發，預計會有3萬5000多名民眾收到通知書函。圖為新北地方法院2020年辦理國民法官模擬法庭。（中央社檔案照片）
司法院指出，第1梯次備選國民法官通知書函已於1日寄發，預計會有3萬5000多名民眾收到通知書函。圖為新北地方法院2020年辦理國民法官模擬法庭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北2日電）司法院今天指出，第1梯次備選國民法官通知書函已於1日寄發，對象包含桃園、花蓮、雲林、屏東、台南、橋頭等地方法院轄區，預計會有3萬5000多名民眾收到通知書函。

國民法官制度將於明年1月1日施行，各地方法院均已陸續造具備選國民法官複選名冊完成，預計全國約12萬人於112年度將有機會被抽選擔任國民法官。

司法院表示，民眾即日起可能會收到法院寄送通知書函，此時還不需要前往法院，只需要閱覽檢附的「備選國民法官自我申告調查表」確認是否有無法參與審判的情形後，可以選擇紙本或線上方式填寫回傳法院，若都沒有申告調查表所列載或自身並無其他難以參與審判的事由，不用填寫。

依司法院說明，收到備選國民法官通知，代表已被列入「備選國民法官複選名冊」內，於112年度有可能被審理案件的法院抽選為「候選國民法官」，民眾只需要注意，未來若收到法院的「候選國民法官到庭通知書」，才有需要回覆或到法院參加選任，屆時再依照通知記載的方式處理即可。

司法院指出，因應新制上路，民眾接獲通知書函可能會有許多疑惑，因此各地方法院設立國民法官專線或專用分機，民眾收到法院的通知書後，若有疑問，可以撥打通知書上記載的專線（專用分機）洽詢管轄法院，將有專人為民眾說明。（編輯：戴光育）1111202

#司法院
#國民法官
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