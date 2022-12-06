5歲女童患齲齒因疫情2年未回診 牙爛拔9顆

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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）5歲女童有齲齒問題，因COVID-19疫情2年未回診，演變成蜂窩性組織炎拔掉9顆牙。醫師提醒，除定期回診，務必把握口腔預防性照護、確實口腔清潔、均衡飲食「口腔保健123」原則。

社團法人中華民國兒童牙科醫學會30週年，今天上午舉行台灣兒少口腔健康觀察與建議記者會，除報告兒童牙科醫學會多年來的社會關懷與公益行動， 並分享兒童牙醫師對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的臨床觀察。

兒童牙科醫學會前理事長蔡佳玲簡報指出，每半年定期檢查、塗氟及正確刷牙是守護孩子口腔健康重要關鍵。

根據衛生福利部108年至109年的6到18歲兒童及青少年口腔健康調查，國小3、4年級學生中，約15.4%學生半年沒有看牙醫，到了國、高中階段，更有超過50%的學生半年沒有看牙。

開業牙醫陳俊志分享臨床經驗表示，5歲女童本來就有齲齒問題，因疫情關係，2年多沒有回診，演變成蜂窩性組織炎，最後全身麻醉，拔掉9顆牙。

另外1名5歲女童則是因嚴重齲齒造成門牙神經病變，同樣擔心疫情2年多未回診。陳俊志說，這名女童恆門齒萌發180度大旋轉，透過門診手術才解決。

開業兒童牙科醫師徐玉玲觀察，疫情期間有約20%患者未回診；及早介入可以在關鍵時刻提供預防性口腔照護機會，不但可以減少治療痛苦，也將連帶降低家庭支出和時間成本。

兒童牙科醫學會理事長李昀呼籲家長，把握「口腔保健123」原則，首先是在1歲前就建立以家庭和牙科診所合作的口腔保健知識管道，從嬰幼兒開始進行口腔預防性照護，養成定期回診習慣。

其次為確實清潔口腔，每天使用含氟量足夠的牙膏刷牙至少2次、搭配牙線及含氟漱口水；最後就是每天均衡飲食，建議多吃蛋白質、高纖等食物。（編輯：陳政偉）1111206