跟一行禪師過日常 自在走路也是行禪【書摘】

把佛法正念修習推廣到歐美的越南佛教高僧一行禪師鼓勵人們正視專注的價值，從每一次呼吸、每一步行走開始練習，即便只走5步，也可以是行禪。（圖取自Unsplash圖庫）

（中央社網站）現代人每天置身數位過載、繁忙無比的環境，隨時都在分心面對紛雜的訊息與刺激，專注變得愈來愈難。把佛法正念修習推廣到歐美的越南佛教高僧一行禪師鼓勵人們正視專注的價值，從每一次呼吸、每一步行走開始練習，即便只走5步，也可以是行禪。

1926年生、今年1月逝世的一行禪師（Thich Nhat Hanh），是臨濟禪宗第42代、越南了觀禪師第8代傳人；他因越戰被迫流亡海外數十年，是將佛法的正念修習推廣至歐美的先驅。大塊文化陸續出版「跟一行禪師過日常」系列，讓他用簡白、不囉嗦的短文，提醒現代人怎麼吃、怎麼坐、怎麼說、怎麼吵，最新一冊教你怎麼專注。中央社取得授權分享部分內容。

自在行走

只要你需要從任何一地到另一地方，隨時都能享受自己的每一步，不論距離有多短。如果走了5步，就把這5步當作行禪。每一步，都能帶來喜悅與安定。

爬樓梯時，在念、定和喜悅中走上每一道階梯。如此一來，你就是在做佛陀所做的：把最好的自己傳遞給世界。如果我們知道如何帶著念和定過日常，那麼和平、幸福、兄弟情誼都能實現。百分之百投入於走路，覺察每一步。帶著覺知行走的是你。你慣性的雜念或思考方式並未把你拉走，你保留自己的主權，你是決策者。你走路，是因為你想要走路，每走一步都能自在從容。有意識地走每一步，正念的步伐帶領你，接觸到當下此刻生命的奇蹟。

這也是為什麼走路時，不要思考。一旦思考，念頭會偷去我們的行走。不用說話，因為說話會把你帶離步伐。這樣走路是一種享受。當你保持念和定，你就是全然的自己，不會迷失。你優雅而尊貴地行走。沒有正念，你可能覺得走路是被迫的，是苦差事。藉由正念，你視行走為生命。

當你走路的時候，讓腳步跟隨呼吸的節奏。呼吸保持自然。吸氣，如果肺需要兩步，就走兩步；如果肺吸氣需要3步的時間，就走3步。呼氣時，你或許想比吸氣時多走1、2步。傾聽你的肺。即使周遭充滿喧囂與躁動，你仍然可以保持呼吸與步伐的協調。就算置身大城市的混亂中，也可以帶著平靜、喜悅和內在的微笑行走。每一步都應該是享受。（編輯：王靖怡；書摘由大塊文化授權）1111206