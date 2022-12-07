中研院長廖俊智：找出P3實驗室問題比何時重啟重要

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（中央社記者郭建伸台北7日電）中央研究院P3實驗室去年底發生離職人員染疫，朝野立委關心何時重啟。中研院長廖俊智表示，P3實驗室是中研院研究一環，但不是研究全部，院方會找出根本原因並解決問題，這遠比答應何時重啟重要。

中研院學術處長陳建璋回應立委疑慮指出，中研院原本一直努力在9日前提出申請，但發現仍有部分不符規定，決定待安全無虞再申請，經詢問衛福部疾管署後，只要增加書面審查即可，重啟流程不需要拖到1年。

去年12月有1名已離職的中研院P3實驗室人員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），中央流行疫情指揮中心決議依法開罰新台幣15萬元，並要求中研院收到裁處書次日起，須於1個月內完成改善。

立法院教育及文化委員會今天審查中研院112年度預算，多位立委關心P3實驗室染疫事件，並質疑中研院對重啟P3實驗室態度消極。

民進黨立委陳秀寳表示，P3實驗室發生染疫事件，顯見防護措施未盡完善，且未設置相應通報流程，中研院應落實稽核管理制度；媒體報導中研院應在9日向疾管署申請重啟P3實驗室，若趕不及申請，未來恐耗時1年。

陳秀寳指出，中研院若要重啟P3實驗室，還需更換零件及跑流程，顯然9日提出申請有困難；她無法理解為何中研院如此不積極，讓人感覺P3實驗室可有可無，這種態度難以原諒。

無黨籍立委黃國書表示，P3實驗室發生疏失後必須善後，但中研院目前態度看不出是否要重啟，他要求中研院說明停擺原因及對相關研究的影響。

陳建璋回應表示，P3實驗室去年發生事故後，學術處已成立生安辦公室，加強各所成立生安委員會，不讓意外再發生；如果P3實驗室重啟，必須確定法規、人員到位後，才會提出申請。

他並說明，中研院原本一直努力在9日前提出申請，但發現仍有部分不符規定，因此決定確認安全無虞再申請，經詢問疾管署後也確定，只要增加書面審查即可，重啟流程不需要拖到1年。

中研院副秘書長吳世雄回應，台灣能修復P3實驗室的廠商僅有3家，由於國衛院、中研院生醫轉譯研究中心等單位目前積極建造P3實驗室，廠商坦言目前沒有餘力，約要到2023年3月廠商才會進駐。

民進黨立委賴品妤表示，廠商明年3月進駐設定設備及未來書面審查約耗時多久，希望中研院能提出詳細書面報告；陳秀寳也要求中研院提出規劃期程詳細報告。

廖俊智表示，由於牽涉中研院研究方向及生物安全進程，院方未來將進一步向立委說明。（編輯：郭無患）1111207