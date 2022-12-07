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早安世界》拜登今參加台積電移機典禮 美國史上最大外來投資之一

2022/12/7 07:10（12/7 08:01 更新）
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半導體龍頭台積電在美國亞利桑那州鳳凰城投資的晶圓廠正在興建當中，6日舉行移機典禮，美國總統拜登將親自出席。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月6日
半導體龍頭台積電在美國亞利桑那州鳳凰城投資的晶圓廠正在興建當中，6日舉行移機典禮，美國總統拜登將親自出席。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月6日
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拜登參加台積電移機典禮 美國史上最大外來投資之一

台積電在美國亞利桑那州首府鳳凰城的5奈米廠於台北時間6日清晨舉行移機典禮，美國總統拜登親臨祝賀。台積電指出，目前興建中的第一期工程預計在2024年可以4奈米製程量產，第二期並已開始興建，預計2026年開始3奈米製程，兩期總投資金額約400億美元，為美國史上規模最大的外國直接投資案之一，兩期工程完工後合計將年產超過60萬片晶圓，終端產品市場價值預估超過400億美元。除了半導體商機之外，台積電為當地經濟與房市帶來刺激，也可望帶動「小台北」形成。中央社重點整理帶讀者快速了解台積電在亞利桑那設廠的意義，包括對台美兩國的影響。（看完整報導

艾司摩爾不只建新廠 沈榮津：歐洲供應鏈擬在台落地

行政院長蘇貞昌6日接見美國愛達荷州州長李睿德所率領的經貿考察團時表示，台灣半導體供應鏈完整，總部在愛達荷州的美光科技近期宣布加碼投資台灣後，他已指示副院長沈榮津專案協助、大力推動。此外，荷商艾司摩爾（ASML）加碼投資台灣，規劃在新北林口新建的廠區預計明年7月動工。沈榮津6日表示，ASML還計劃將歐洲供應鏈帶到台灣落地。此外，英特爾執行長季辛格7日將訪台，業者預期他此行將與宏碁、廣達等產業鏈夥伴會面。（看完整報導

莫德納：台灣是亞洲唯一mRNA與流感疫苗臨床試驗中心

莫德納今年9月在台設立公司，是否在台尋找代工夥伴受外界關注，莫德納台灣總經理李宜真6日表示，他們將把最新的信使核糖核酸（mRNA）醫學帶來台灣市場，並爭取台灣加入多中心臨床研究計劃，推廣mRNA科技。她表示，台灣是目前亞洲唯一mRNA與流感疫苗臨床試驗中心，明年3月會有初步數據。（看完整報導

中國駭客被控竊取美國疫情紓困金 至少2000萬美元

美國特勤局5日指控與中國政府有關的駭客，自2020年以來從美國至少竊走2000萬美元COVID-19的紓困金，包括小型企業署貸款及十幾個州的失業保險基金。據美國國家廣播公司報導，駭客團隊被稱為APT41或Winnti。專家指出，APT41數名成員涉嫌監控包括軟體開發公司、電信供應商、社群媒體公司和電玩開發商等100多家公司，在2019年和2020年遭美國司法部起訴。（看完整報導

江澤民逝世西方國家反應冷 習近平追悼肯定六四鎮壓

前中國國家主席江澤民追悼會6日舉行，現任國家主席習近平致悼詞提到1989年發生「嚴重政治風波」，指江澤民反對動亂捍衛政權。港媒分析，對照25年前鄧小平逝世的國際反應，西方各國對江澤民逝世及相關追悼儀式反應相當冷淡，反映了西方國家與中國關係的現狀。中國當局安排包括美、英在內的120國駐北京使節到外交部致哀，堪稱逼迫表態創舉。（看完整報導

烏克蘭無人機跨境攻擊 兩天內俄羅斯3機場遇襲

繼烏克蘭5日出動無人機攻擊俄國中南部兩座機場，俄羅斯6日又有1座軍用機場遭到無人機攻擊，當地官員表示，機場儲油槽起火燃燒，無人傷亡。烏克蘭當局從未承認對俄國境內發動攻擊，且烏國國防部長列茲尼科夫受訪時挖苦說，俄軍基地爆炸是因為有人抽菸不慎引起。俄方聲稱這次攻擊是恐怖行動，意圖癱瘓俄軍長程戰機。（看完整報導

印尼刑法修正案爭議下過關 禁止未婚同居 加強限制示威遊行

印尼國會6日通過備受爭議的「刑法修正草案」，除了婚外性行為最長可判一年徒刑外，還禁止侮辱總統和國家體制、禁止表達和國家意識型態相反的觀點、禁止男女在婚前同居，對示威遊行的限制也更嚴格。國會2019年曾試圖討論刑法修正草案，但因爭議過多引發全國大規模學生抗議，審議因而推遲。有反對人士認為，政府這次在爭議下積極通過修法，就是為了避免爆發更大的示威抗爭。（看完整報導

瑞典機構評全球百大國防工業 台灣中科院首度進榜

瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」5日公布最新的全球百大國防研發機構與企業名單，台灣的中山科學研究院排在第60名，是台灣機構首度擠進百大。中科院專門研發飛彈和軍用電子器材，2021年武器銷售金額達20億美元（約新台幣612億元）。軍方人士指出，斯德哥爾摩國際和平研究所評核採用相關資料屬公開資訊，中科院未主動參與評核，上榜是政府推動國防自主的成果。（看完整報導

國防部：新制教召擴大辦理 112年員額增至2.2萬人

國防部6日表示，因應後備戰力強化，考量新訓旅及基礎幹部人力已逐漸編成，明年教召員額將從今年的1.5萬人增加至2.2萬人。另外，無論新舊制，均改採戰術位置實施訓練，各類編制武器射擊訓練時數從原12小時增加至28小時；射擊彈藥從原86發增加至183發；新式教召戰鬥教練課程時數增為4.7倍，從原本12小時增加至56小時。（看完整報導

11月CPI年漲2.35%增速放緩 外食費上漲似進入尾聲

行政院主計總處6日公布11月消費者物價指數（CPI）年增率為2.35%，創9個月來最小漲幅，民眾最有感的外食費漲幅為近半年最低。針對通膨是否已經降溫，主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，主要國家持續採行貨幣緊縮以抑制通膨，加上中國防疫措施削弱生產及需求動能，國際原物料價格多呈下滑，只要國際原物料價格走跌趨勢不變，便有助於減輕物價上漲的壓力，但新台幣兌美元近日大幅貶值，輸入性通膨壓力仍存。（看完整報導

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