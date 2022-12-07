早安世界》拜登今參加台積電移機典禮 美國史上最大外來投資之一
拜登參加台積電移機典禮 美國史上最大外來投資之一
台積電在美國亞利桑那州首府鳳凰城的5奈米廠於台北時間6日清晨舉行移機典禮，美國總統拜登親臨祝賀。台積電指出，目前興建中的第一期工程預計在2024年可以4奈米製程量產，第二期並已開始興建，預計2026年開始3奈米製程，兩期總投資金額約400億美元，為美國史上規模最大的外國直接投資案之一，兩期工程完工後合計將年產超過60萬片晶圓，終端產品市場價值預估超過400億美元。除了半導體商機之外，台積電為當地經濟與房市帶來刺激，也可望帶動「小台北」形成。中央社重點整理帶讀者快速了解台積電在亞利桑那設廠的意義，包括對台美兩國的影響。（看完整報導）
艾司摩爾不只建新廠 沈榮津：歐洲供應鏈擬在台落地
行政院長蘇貞昌6日接見美國愛達荷州州長李睿德所率領的經貿考察團時表示，台灣半導體供應鏈完整，總部在愛達荷州的美光科技近期宣布加碼投資台灣後，他已指示副院長沈榮津專案協助、大力推動。此外，荷商艾司摩爾（ASML）加碼投資台灣，規劃在新北林口新建的廠區預計明年7月動工。沈榮津6日表示，ASML還計劃將歐洲供應鏈帶到台灣落地。此外，英特爾執行長季辛格7日將訪台，業者預期他此行將與宏碁、廣達等產業鏈夥伴會面。（看完整報導）
莫德納：台灣是亞洲唯一mRNA與流感疫苗臨床試驗中心
莫德納今年9月在台設立公司，是否在台尋找代工夥伴受外界關注，莫德納台灣總經理李宜真6日表示，他們將把最新的信使核糖核酸（mRNA）醫學帶來台灣市場，並爭取台灣加入多中心臨床研究計劃，推廣mRNA科技。她表示，台灣是目前亞洲唯一mRNA與流感疫苗臨床試驗中心，明年3月會有初步數據。（看完整報導）
中國駭客被控竊取美國疫情紓困金 至少2000萬美元
美國特勤局5日指控與中國政府有關的駭客，自2020年以來從美國至少竊走2000萬美元COVID-19的紓困金，包括小型企業署貸款及十幾個州的失業保險基金。據美國國家廣播公司報導，駭客團隊被稱為APT41或Winnti。專家指出，APT41數名成員涉嫌監控包括軟體開發公司、電信供應商、社群媒體公司和電玩開發商等100多家公司，在2019年和2020年遭美國司法部起訴。（看完整報導）
江澤民逝世西方國家反應冷 習近平追悼肯定六四鎮壓
前中國國家主席江澤民追悼會6日舉行，現任國家主席習近平致悼詞提到1989年發生「嚴重政治風波」，指江澤民反對動亂捍衛政權。港媒分析，對照25年前鄧小平逝世的國際反應，西方各國對江澤民逝世及相關追悼儀式反應相當冷淡，反映了西方國家與中國關係的現狀。中國當局安排包括美、英在內的120國駐北京使節到外交部致哀，堪稱逼迫表態創舉。（看完整報導）
烏克蘭無人機跨境攻擊 兩天內俄羅斯3機場遇襲
繼烏克蘭5日出動無人機攻擊俄國中南部兩座機場，俄羅斯6日又有1座軍用機場遭到無人機攻擊，當地官員表示，機場儲油槽起火燃燒，無人傷亡。烏克蘭當局從未承認對俄國境內發動攻擊，且烏國國防部長列茲尼科夫受訪時挖苦說，俄軍基地爆炸是因為有人抽菸不慎引起。俄方聲稱這次攻擊是恐怖行動，意圖癱瘓俄軍長程戰機。（看完整報導）
印尼刑法修正案爭議下過關 禁止未婚同居 加強限制示威遊行
印尼國會6日通過備受爭議的「刑法修正草案」，除了婚外性行為最長可判一年徒刑外，還禁止侮辱總統和國家體制、禁止表達和國家意識型態相反的觀點、禁止男女在婚前同居，對示威遊行的限制也更嚴格。國會2019年曾試圖討論刑法修正草案，但因爭議過多引發全國大規模學生抗議，審議因而推遲。有反對人士認為，政府這次在爭議下積極通過修法，就是為了避免爆發更大的示威抗爭。（看完整報導）
瑞典機構評全球百大國防工業 台灣中科院首度進榜
瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」5日公布最新的全球百大國防研發機構與企業名單，台灣的中山科學研究院排在第60名，是台灣機構首度擠進百大。中科院專門研發飛彈和軍用電子器材，2021年武器銷售金額達20億美元（約新台幣612億元）。軍方人士指出，斯德哥爾摩國際和平研究所評核採用相關資料屬公開資訊，中科院未主動參與評核，上榜是政府推動國防自主的成果。（看完整報導）
國防部：新制教召擴大辦理 112年員額增至2.2萬人
國防部6日表示，因應後備戰力強化，考量新訓旅及基礎幹部人力已逐漸編成，明年教召員額將從今年的1.5萬人增加至2.2萬人。另外，無論新舊制，均改採戰術位置實施訓練，各類編制武器射擊訓練時數從原12小時增加至28小時；射擊彈藥從原86發增加至183發；新式教召戰鬥教練課程時數增為4.7倍，從原本12小時增加至56小時。（看完整報導）
11月CPI年漲2.35%增速放緩 外食費上漲似進入尾聲
行政院主計總處6日公布11月消費者物價指數（CPI）年增率為2.35%，創9個月來最小漲幅，民眾最有感的外食費漲幅為近半年最低。針對通膨是否已經降溫，主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，主要國家持續採行貨幣緊縮以抑制通膨，加上中國防疫措施削弱生產及需求動能，國際原物料價格多呈下滑，只要國際原物料價格走跌趨勢不變，便有助於減輕物價上漲的壓力，但新台幣兌美元近日大幅貶值，輸入性通膨壓力仍存。（看完整報導）
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
若有任何建議請來信告訴我們，想獲得更多最新資訊快來和中央社做朋友。
歡迎訂閱中央社國際新聞電子報，每週三、日發報，掌握世界脈動。
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。