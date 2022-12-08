紓困補助已發才編預算回補 立委要求民航局提報告

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（中央社記者余曉涵台北8日電）民航局為回補因應紓困振興條例發出的補助款項，分2年編列獎補助費共89億元，此舉受到多名立委質疑，為何預算已用才編列回補，因此凍結相關金額1/10，要求提出書面報告。

立法院交通委員會續審112年度中央政府總預算案關於交通部民用航空局、中央氣象局、運輸研究所單位預算。其中，民航局編列的空運管理業務－獎補助費新台幣44億5050萬元受到多名立委關注。

民航局長林國顯表示，該筆費用總共89億元，是用於在COVID-19疫情期間，補助航空業者、機場業者等相關紓困振興補助，但由於特別預算已經無法支應這筆費用，因此規劃分2年用公務預算回補，由於補助金額已經發出，希望立委們可以同意此預算案。

不過多名立委對於相關作法有所疑義，立委陳椒華質疑，為何先動支後才編列預算？立委魯明哲也認為紓困預算分配是否有問題，有超支應該使用預備金，而不是後續才用公務預算回補。

立委洪孟楷指出，行政院同意要補助，但卻要立法院編列預算買單，現在不是針對民航局的預算編列，而是這筆錢是行政院同意，行政院就要自行勻支撥補預算。

主計總處公務預算處長許永議解釋，因為特別預算編列上限是8400億元，對交通部協助已有200多億元，預算也只剩不到400億元，已經竭盡所能，很難再有調整空間，不夠部分只能編入預算程序。

許永議說，由於紓困振興條例後續有延長，跟原本預估的天數有所差異，才會造成預算有所落差。

交通部指出，因為預算不夠所以先用民航作業基金支應，但基金因疫情而沒有收入，又有重大建設因此才需要政府回補。

最後，經過立委討論，決議此案凍結1/10的相關金額，民航局需提出書面報告完整說明後才能解凍；並提出附帶決議，行政部門應尊重立法院職權及遵守財政紀律編列預算，以後應該依預算法規範程序，不再發生同樣情事。（編輯：屈享平）1111208