世新大學性別所師生反對停招 網路連署獲聲援

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（中央社記者陳至中台北8日電）世新大學性別所傳出將被校方停招，師生組成「反停招小組」抗爭，近日發起網路連署，獲得多個性別、婦女團體聲援，希望保留北台灣唯一的性別研究基地。

世新性別所傳出將被「系所整併」，可能併入行政管理系或傳播學院，不再是獨立所。包括民主進步黨籍立委陳秀寳、范雲、賴品妤，以及時代力量黨籍立委王婉諭，日前在立法院教育及文化委員會質詢時，都擔心會影響台灣性別議題的人才布局。尤其台灣只有3校有性別所，世新更是北台灣唯一。

世新性別所「反停招小組」近日在網路發起連署，反對校方以「不賺錢」為由停招性別所，認為性別所積極倡議與實踐性別正義，師生對婚姻平權、多元性別教育、防治性別暴力等公共議題，都積極發聲，並倡議調整法律和相關機制。

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目前包括台灣同志諮詢熱線協會、台灣性別平等教育協會、台灣性產業勞動者權益推動協會，以及多個性別議題團體、婦女團體，都參與這項連署。「反停招小組」也發起換大頭貼活動，在社群平台打出「不要滅我研究所」，一起聲援性別所。

世新校方日前向媒體解釋，因應台灣高等教育環境的改變，系所增設調整事宜，都會依教育部規定的程序，訂定系、院、校各階段作業時程，目前尚未收到各院系所的正式提案。（編輯：管中維）1111208