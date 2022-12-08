更多編輯台推薦新聞：
未來10年內最大火星衝12/8登場 北市天文館直播
生活

未來10年內最大火星衝12/8登場 北市天文館直播

伊朗女性挺身掀起頭巾革命 獲選時代雜誌年度英雄
國際

伊朗女性挺身掀起頭巾革命 獲選時代雜誌年度英雄

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂
運動

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中資公司拿下加拿大警察通訊系統合約 杜魯道承諾徹查
首頁 / 生活

世新大學性別所師生反對停招 網路連署獲聲援

2022/12/8 18:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北8日電）世新大學性別所傳出將被校方停招，師生組成「反停招小組」抗爭，近日發起網路連署，獲得多個性別、婦女團體聲援，希望保留北台灣唯一的性別研究基地。

世新性別所傳出將被「系所整併」，可能併入行政管理系或傳播學院，不再是獨立所。包括民主進步黨籍立委陳秀寳、范雲、賴品妤，以及時代力量黨籍立委王婉諭，日前在立法院教育及文化委員會質詢時，都擔心會影響台灣性別議題的人才布局。尤其台灣只有3校有性別所，世新更是北台灣唯一。

世新性別所「反停招小組」近日在網路發起連署，反對校方以「不賺錢」為由停招性別所，認為性別所積極倡議與實踐性別正義，師生對婚姻平權、多元性別教育、防治性別暴力等公共議題，都積極發聲，並倡議調整法律和相關機制。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

目前包括台灣同志諮詢熱線協會、台灣性別平等教育協會、台灣性產業勞動者權益推動協會，以及多個性別議題團體、婦女團體，都參與這項連署。「反停招小組」也發起換大頭貼活動，在社群平台打出「不要滅我研究所」，一起聲援性別所。

世新校方日前向媒體解釋，因應台灣高等教育環境的改變，系所增設調整事宜，都會依教育部規定的程序，訂定系、院、校各階段作業時程，目前尚未收到各院系所的正式提案。（編輯：管中維）1111208

#台灣
#世新
#陳秀寳
陳秀寳
中研院長廖俊智：找出P3實驗室問題比何時重啟重要
范雲
全教總盼國教法審慎研修 齊一高國中小學教育法制 范雲等人聲援白紙運動 指台灣感同身受
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族