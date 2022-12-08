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LINE貼圖回顧 一鍵查詢今年你傳了多少、最常用TOP3

2022/12/8 10:51（12/8 10:52 更新）
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LINE推出「2022我的貼圖回顧」活動。（圖取自LINE原創貼圖誌網頁creator-mag-tw.line.me）
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（中央社網站8日電）2022年已到年底，除了音樂串流平台推出個人年度總回顧之外，通訊軟體LINE也推出「2022我的貼圖回顧」，用戶可得知自己今年最常用的貼圖是哪些、到底傳了多少張。

貼圖回顧活動共有「2022年我最愛的畫家」、「2022年我最常用的貼圖前3名」、「2022年我總共傳送貼圖」3種統計結果可以參考，活動只到12月16日止，想參加的民眾得把握時間。

「2022年我最愛的畫家」是統計用戶透過LINE貼圖台灣官方管道（貼圖小舖與LINE STORE）購買、贈與的記錄。若用戶於資料收集期間並無使用個人LINE帳號自行購買或贈送好友貼圖，「我最愛的畫家」將不會顯示分析結果。

「2022年我最常用的貼圖前3名」收集了用戶使用付費、免費及獲贈貼圖的傳送記錄，若用戶於資料收集期間關閉提供聊天室資訊，就無法顯示「最常用貼圖」與「貼圖傳送數量總和」這2項結果。

這項活動僅限Android OS 7.0以上和iOS 13.0以上且LINE版本為9.14以上的智慧型手機用戶參加，民眾得先更新手機或APP至該版本，才可參與活動。1111208（編輯：邵曉潔）

（中央社）
（中央社）
#LINE
#貼圖
#年度回顧
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