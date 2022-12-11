國際油價波動12日起汽油降4角 柴油漲2角

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（中央社記者鄭鴻達台北11日電）國際油價波動，中油持續啟動油價平穩雙機制。中油今天表示，12日凌晨0時起，汽油每公升調降新台幣0.4元、柴油每公升調漲0.2元；發油量最大的95無鉛汽油，調整後價格為每公升30.4元。

調整後參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.3元。

中油表示，本週受沙烏地阿拉伯調降明年1月銷往亞洲貨油官價，及美國製造業景氣陷入萎縮等因素影響，國際油價下跌；本週浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）週均價下跌4.87美元，新台幣兌美元匯率貶值0.209元，國內油價依公式計算跌幅為5.27%。

依浮動油價機制調整原則，計算後汽油每公升原應調降0.2元、柴油調漲0.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0元及0.4元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。

中油指出，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.2元及0.6元，國內汽油實際價格每公升調降0.4元、柴油每公升調漲0.2元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整0.2元及0.6元均由台灣中油吸收，累計111年至11月底止，中油共吸收約447億元。（編輯：楊蘭軒）1111211