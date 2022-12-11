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颱風帕卡生成 距台遙遠無影響

2022/12/11 21:57（12/11 22:07 更新）
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氣象局11日發布輕颱帕卡生成訊息，未來帕卡會逐漸往東北方移動、遠離台灣，預估36小時左右就會減弱成熱帶低壓，對台灣幾乎沒有影響。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局11日發布輕颱帕卡生成訊息，未來帕卡會逐漸往東北方移動、遠離台灣，預估36小時左右就會減弱成熱帶低壓，對台灣幾乎沒有影響。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象局今天發布輕颱帕卡生成訊息，目前位置在菲律賓東方海面，已是最接近台灣的時候，未來帕卡會逐漸往東北方移動、遠離台灣，預估36小時左右就會減弱成熱帶低壓，對台灣幾乎沒有影響。

中央氣象局今天晚間發布輕度颱風帕卡生成訊息，第25號颱風帕卡今天晚間8時的中心位置在北緯18.4度，東經126.7度，以每小時20公里速度，向東北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑100公里。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，帕卡已經算是最接近台灣的時候，接下來往東北方走、離台灣愈來愈遠，預估36小時左右就會減弱成熱帶性低氣壓；由於距離遠，對台沒有影響。

張承傳表示，目前菲律賓至南海一帶的熱帶系統僅輕颱帕卡，暫時沒有其他熱帶系統發展的訊號。（編輯：李亨山）1111211

#帕卡
#張承傳
#台灣
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