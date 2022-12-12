更多編輯台推薦新聞：
穿越台灣4000年 國境之南考古揭密
文化

穿越台灣4000年 國境之南考古揭密

無緣率葡萄牙贏得世界盃 C羅：夢想已經結束
運動

無緣率葡萄牙贏得世界盃 C羅：夢想已經結束

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民
政治

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
薪水追不上物價 前10月實質經常性薪資負成長0.13%
首頁 / 生活

打造原民作物保種天堂 花蓮農改場強化功效分析

2022/12/12 17:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）原鄉部落的野菜是經由大自然長時間演化、最適應當地的物種，花蓮區農業改良場長期投入保種工作，今年起加強原民作物的機能性功效與應用分析，打造原民作物保種天堂。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場今天發布訊息表示，長期投入保種工作，蒐集保存重要作物的種原，如水稻、金針及山苦瓜等，並育成多個原民特色作物，如花蓮22號的紅糯米、苦瓜（花蓮1至7號）等。

目前保種方向以特有蔬菜及豆類兩類為主，今年起加強原民作物的機能性功效與應用分析，並運用原民作物的氣候調適韌性，打造原民作物保種天堂。

花蓮縣內有包括阿美族、太魯閣族、撒奇萊雅族、噶瑪蘭族、布農族及賽德克族6大族群世居生活，蘊藏豐富的原民作物種原與農耕智慧，例如阿美族的食用野菜經驗、布農族的豆類耕作文化等，具有在地特色及保存利用價值。

花蓮區農業改良場指出，所蒐集的種原繁殖體以種子為主，部分須利用扦插或種球進行繁殖，在原民作物保種圃中，蔬菜類目前蒐集到火蔥、蕗蕎、苦茄、雞心椒、小米椒、黃麻、土人參、巴蔘、糯米糰、番杏、山芹菜、刺芫荽、鐵砲百合、落葵、地瓜葉（紅）、地瓜葉（綠）、芋頭（紅梗）、芋頭（綠梗）、紅藜及苦苣共20種。

豆類則有白鳳豆、鵲豆、翼豆、八月豆、米豆共5種，花蓮農改場建立繁殖與留種相關技術，並輔導光復鄉太巴塱部落建立保種示範圃及栽植作業，同時研究原民野菜的機能性功效。

花蓮區農業改良場表示，原民野菜對氣候調適能力強，能穩定對內外提供農產，可扮演「諾亞方舟」的角色，儲備疫情、乾旱與地震等災難所需的食物、種子或種苗等緊急救助資源；近年在疫情環伺下，許多具提升免疫力的機能性野菜具強身保健之效，成為極具發展潛力的特色品項。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

例如壽豐鄉月眉村特產的火蔥，在阿美族人長輩流傳下來的傳統智慧中，認為可用於預防感冒，經花蓮區農業改良場委託實踐大學、國立師範大學及台灣大學學者以免疫細胞測試後，發現具有免疫調節效果，將積極開發火蔥其他的機能性功能。

此外，轄區內重要作物如山苦瓜、金針、黃芩、紫蘇等作物的機能性功效，花蓮區農業改良場也將持續探討開發，讓原鄉部落可藉由產品加值的利用，提升作物產值。（編輯：陳仁華）1111212

#花蓮區農業改良場
#阿美族
#布農族
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族