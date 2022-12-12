網購包裝規範 最快112年1月公告、預計7月實施

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（中央社記者張雄風台北12日電）行政院環境保護署今天召開網購包裝限制使用草案研商會。環保署表示，目前是針對「運送包裝」規範，並訂定115年之前的逐年目標，希望明年1月底前正式公告、預計7月1日實施。

環保署今年9月預告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案，今天舉辦草案研商會，邀集產業代表、環保團體等逐條討論預告內容。

會中如化粧品業者、食品業者提出實際執行的困難處。由於兩者都有著商品物件輕且必須避免碰撞的疑慮，台北市化粧品商業同業公會表示，接下來公告到實施未滿一年，太趕，來不及準備。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌會後接受媒體聯訪時表示，化粧品、洋芋片等比較特殊，但目前是針對「運送包裝」規範，會滾動執行後視商品特性再給予建議，還是會依通案要求；目前期望程序走完，最快明年1月能正式公告。

王嶽斌指出，草案預告後，也經實際下單測試，網購運送包裝合格比率逾9成，不合格比率僅9.52%，因此絕大部分的業者現階段應該都能達到要求；若依平均包裝（材）重量來看，108年平均每件0.322公斤，今年上半年已經是0.24公斤，也看出減量效果。

王嶽斌說，未來公告後是循序漸進執行，以專案計畫由大到小的業者開始稽查，並檢視是否有共通的問題，目標還是希望達到減重、增加循環箱（袋）的使用；另外，會定期收集平台業者的減量成果，公開在網站上。

王嶽斌強調，做網購的業者很多，最終目標希望所有業者都納入「是有一點挑戰」，期盼將包裝減量融入公司經營的DNA，「就像現在人知道不要亂丟垃圾一樣」。

王嶽斌表示，目前規範是針對B2C（企業對消費者），但未來也希望能再擴張至個人到個人的網路消費；不過由於個人賣家送貨多以二次使用的紙箱為主，因此急迫性相對比較不高。

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根據草案，資本額新台幣5000萬元以上業者，除限制包裝材料外，商品包裝重量比值（包裝材總重量/包裝材＋商品總重量）也設有限值。包裝箱（袋）內商品總重250公克以上且未滿1公斤，其包裝重量比值須小於40%；1公斤以上未滿3公斤，比值須小於30%；3公斤以上比值須小於15%。

資本額達1億5000萬元業者，除包裝材料及包裝重量比值外，並要求平均包材減重率在113年底前達25%、114年底前達30%、115年底前達35%；循環箱（袋）使用率在113年底前達2%、114年底前達8.5%、115年底前達15%。（編輯：管中維）1111212