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疑草皮過高捲入車底 高雄輕軌拋錨搶修

2022/12/13 19:22（12/13 19:28 更新）
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高雄輕軌列車13日下午行經C33衛生局往C34五權國小站間時，因廠商在除草養護時，疑因草皮過高捲入車底導致拋錨。高捷公司目前仍在派員搶修中，車上50名旅客無人受傷。（高捷公司提供）中央社記者洪學廣傳真111年12月13日
高雄輕軌列車13日下午行經C33衛生局往C34五權國小站間時，因廠商在除草養護時，疑因草皮過高捲入車底導致拋錨。高捷公司目前仍在派員搶修中，車上50名旅客無人受傷。（高捷公司提供）中央社記者洪學廣傳真111年12月13日
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（中央社記者洪學廣高雄13日電）高雄輕軌列車今天下午行經C33衛生局往C34五權國小站間時，因廠商在除草養護時，疑因草皮過高捲入車底導致拋錨。高捷公司目前仍在派員搶修中，並變更運轉模式。

高雄捷運公司晚間發布新聞稿指出，上行輕軌列車下午4時32分行經C33衛生局往C34五權國小站間，有廠商在進行除草養護時，疑似草皮過高捲入車底，導致列車無法行駛，所幸列車上50名旅客均安。高捷公司清車後，請旅客前往下一車站搭車或改搭其他交通工具，並派員現場搶修，並變更運轉模式。

高捷表示，事故處理期間，變更運轉模式為C33至C37下行採單線雙向、C37至C24採局部運轉，事故影響路段C32到C33站採接駁作業。目前輕軌正線仍依此模式營運載客，建議趕時間旅客可改搭其他交通工具。（編輯：郭諭儒）1111213

#高捷公司
#C33衛生局
#C34五權國小站
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