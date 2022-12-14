北部種大豆現契機 新品種金圓產量、蛋白質雙高

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）桃園區農業改良場今天發布費時7年、專為北部天候育成的大豆新品種「桃園1號—金圓」，秋作每公頃產量可從1300公斤提升至2450公斤，且蛋白質含量近42%，比中、南部栽種高。

行政院農業委員會桃園區農業改良場今天召開「開創北部地區國產大豆產業新契機」記者會，發表耐候高產新品種大豆，以及低損耗乾燥製程、脆豆加工利用2項新研發技術。

桃園區農改場場長郭坤峯說，新竹以北原本不是大豆傳統產區，而農委會為達到提高糧食自給率、活化休耕地及落實稻田轉作，推動了大糧倉計畫、稻作4選3、大區輪灌制度等政策，配合政策執行，桃園區農改場建立北部地區大豆綜合管理栽培技術。

桃園區農改場並從民國104年起辦理27場講習及機械化栽培觀摩會，推廣栽種技術，讓每公頃原本平均產量800公斤增至1300公斤；栽種面積從104年的59公頃，增加至107年的530公頃，成長近8倍；但是108到110年維持在450公頃，發展停滯。

郭坤峯進一步指出，這次發表費時7年，為北部日照較少的天候所育成的新品種「桃園1號—金圓」，進一步將產量再大幅拉高，春作產量每公頃2040公斤，秋作並達2450公斤；而且蛋白質含量平均達到41.9%。

育成「桃園1號—金圓」的桃園區農改場作物改良課助理研究員林禎祥說，目前全台大豆栽種品種多為「高雄選10號」，中、南部日照較足，蛋白質含量37%、38%，「桃園1號—金圓」在北部栽種達41.9%，更勝之。

農委會農糧署北區分署副分署長林美華說，搭配政府推動稻作4選3，農民不能連續4期種水稻，才能公糧收購，北部農民可在二期作改種新品種大豆金圓，每公頃可獲綠色環境給付新台幣6萬元，若取得產銷履歷驗證，每公頃可獲1.5萬元補助。

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林禎祥補充，相對於中、南部二期種大豆時間點在9月上旬，北部則要在8月中、下旬種，原本11月下旬、12月上旬收成，種植金圓11月中旬即可收成，秋作只要種植98天，春作約108天，因11月上旬才命名，品種權明年申請。

另外，桃園區農改場費時3年建立的「大豆乾燥調製技術」，可讓耗損度從16%降至10%，已技轉「北區非基改大豆雜糧理集貨處理中心」；另一項「黑豆脆果加工技術」則技術授權桃園市觀音區農會，已開發出「米花脆果」產品，在農會門市或網站銷售。（編輯：張芷瑄）1111214