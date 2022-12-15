寒流來襲 南橫公路若結冰嚴重不排除預警性封閉

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）寒流來襲，中央氣象局預估17日氣溫下降，公路總局不排除南橫公路天池至向陽段路面結冰，如情況嚴重將預警性封閉；台東警方也做好應變措施。

公路總局第三工務段昨傍晚發布新聞稿，依據氣象情資研判，受寒流影響17日凌晨氣溫下降，南橫公路台20臨105線25K至44K（天池至向陽路段），可能因濕度及溫度條件不排除有路面結冰情形，因應災情應變，如有路面結冰即刻啟動相關應變措施，屆時結冰路段將限制車輛附掛雪鍊通行。

第三工務段表示，工務段會儘速進行路面除冰作業，並請用路人減速慢行注意道路結冰路滑，若遇到路面嚴重結冰影響通行安全，將不排除實施預警性封閉。

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第三工務段甲仙工務段長陳正偉提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若遇降雪情形，有意上山之民眾，請務必攜帶雪鏈以做因應通行。

台東縣警察局關山分局交通組長張淵瑜今天接受中央社記者訪問表示，南橫公路今年5月全線通車後，例假日都出現車潮，如果再碰上下雪，恐怕會有大量追雪民眾，造成山區道路擁塞，目前向陽、利稻及霧鹿派出所都已完成相關因應整備，必要時會增派警力配合路權單位執行交通疏導勤務。（編輯：黃世雅）1111215