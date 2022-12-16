右眼全盲未阻愛跑步 陳奕成歷經換心仍戰台北馬

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）先天右眼全盲又歷經心臟移植手術，31歲的陳奕成沒有被苦難擊倒，熱愛運動的他今年將參加台北馬拉松全馬賽事，用行動證明，人生只有課題沒有難題，盼鼓勵其他病友勇敢面對。

一年一度台北馬拉松將在18日登場，台大醫院今天發布新聞稿指出，31歲換心病友陳奕成也是今年眾多跑者之一。

陳奕成先天右眼全盲，左眼視力也僅0.1，但視障完全阻擋不了他對運動的熱愛。未料，2014年他在學校跑步時，突然心肌梗塞昏迷了7天才恢復意識，還因情況危急而裝置葉克膜心室輔助器，在台大醫院等待1個多月後，終於心臟移植成功。

陳奕成術後恢復狀況良好，積極參與包括盲人棒球隊等各項運動，工作之餘還擔任職棒比賽現場人員，他最愛的跑步，也是持續訓練，突破自己。

心臟病權威、台大醫院外科部主治醫師陳益祥今天接受媒體聯訪時，語氣難掩對陳奕成的佩服，這個禮拜天他將陪著陳奕成跑完最後10公里，盼能鼓勵其他病友。

陳益祥說，幾乎大部分換心病人在手術後，認為要多休息才能恢復體力，「這觀念是不對的」，事實上換心等同擁有一顆全新的心臟，就是希望讓心臟病患者恢復正常生活，躺著不動反而浪費。

陳益祥強調，心臟最有趣的是越操越往好的方向走，如果本來心臟不好的人，例如心臟衰竭，當然越操越不好，否則本來就是越練越好。

聽到陳奕成要跑馬拉松，陳益祥起初以為頂多跑個半馬，沒想到竟是全馬，如此不被視障和疾病所囿的正向積極，讓他驚呼「哇，這不得了，這要鼓勵一下」，決定接受邀請陪跑。

陳益祥說，除了務必要暖身外，對移植後的正常心臟來說，即便是寒流，也沒有特別要注意之處；陳奕成心臟功能良好，堪比優秀運動員，相信一定可以跑完全程沒有問題。（編輯：陳政偉）1111216