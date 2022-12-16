4隻海豚擱淺新北老梅 1死亡、其餘返回大海

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄16日電）海保救援網今天上午獲報，在新北老梅沙灘發現4隻糙齒海豚陸續擱淺，經各方合力救援，下午從基隆八斗子漁港出港野放，1隻幼體在救援過程中死亡，其餘3隻順利返回大海。

海洋保育署今天新聞稿指出，海保救援網（MARN）上午接獲通報，在新北市老梅沙灘發現3隻活體鯨豚擱淺，海巡署第二巡防區、新北市政府動保處、基隆市政府產發處、中華鯨豚協會、海保署北基保育工作站、野柳海洋世界等各單位趕到現場處置，隨後又發現1隻海豚擱淺。

海保署表示，經判斷這4隻擱淺的海豚，均為糙齒海豚（Steno bredanensis），分別為3隻雌性及1隻雄性，其中3隻體長在2公尺上下，另1隻則僅1.8公尺，應為幼體，疑似與其中1隻雌性為母子對。

海保署表示，經評估海豚狀況穩定，即與台大獸醫系等各方合作展開野放工作，將4隻糙齒海豚運往基隆八斗子漁港，以2艘船隻載運出海，但幼體不幸於救援過程中死亡，其餘3隻在下午3時多順利回到大海。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

海保署說明，糙齒海豚分布在3大洋的泛熱帶海域及部分溫帶海域，主要活動在水深1000公尺以淺的大洋，也會靠近大陸棚海域活動。台灣海域在新竹至台中海域，及花蓮外海都曾有目擊紀錄，且北海岸、西部與南部有多次活體擱淺或迷航事件。

海保署提醒，若民眾發現擱淺或需要救援的海洋保育類野生動物，為了自身及動物安全，勿在沒有專業指導下任意處置，應盡快撥打「118」專線或通知所在縣市海洋保育主管單位，並盡可能提供詳細地點、時間及敘述動物狀況，才能讓專業團隊能在最短時間內前往救援。（編輯：郭諭儒）1111216