環保標章30週年 節電減碳少用原生紙漿有成

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）環保標章邁入第30週年，環保署今天舉辦「淨零綠生活環保標章30週年圓桌論壇」，發布110年環保標章對環境效益統計，節電逾2億度、減碳10.6萬公噸、減少原生紙漿1187.7萬公斤。

行政院環境保護署指出，環保標章成立第30週年，為邁向2050淨零排放目標，以Before30/After30為主軸，舉辦淨零綠生活環保標章圓桌論壇，現場靜態展區展示推動歷程及成果。

環保署說，環保標章的設計意象呼應著「一片綠色的樹葉，包裹著純淨而且不受污染的地球」，自81年上路至今，透過廠商以降低環境污染及節省資源消耗來設計、製造產品，響應「可回收、低污染、省資源」理念，以提供消費者選購對環境友善的產品，歷年來環保標章產品已突破2萬件。

環保署表示，這2萬件產品，在110年環保標章對環境的綠色效益統計顯示，共節電2億848萬度、減碳10萬6083公噸，並減少原生紙漿1187.7萬公斤，呼籲消費者在日常生活中多多選購使用。

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論壇上，環保署邀請不同領域的綠色達人分享如何落實淨零排放，例如企業環保獎得主財團法人南華大學，分享從根本教育端推展淨零綠生活；迪卡儂、台灣山葉機車及遊戲橘子則分享從企業端的生產面及辦公領域提倡永續概念。

原森旅行社、雲品酒店傳授如何玩得更淨零。永續食材發展協會以及臻佶祥社會服務協會的幸福食物銀行，分享如何吃得低碳、吃得美味。（編輯：管中維）1111216