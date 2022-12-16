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北市熊好券2.0終極加碼18日前須用完 曾登記過就有獎

2022/12/16 12:43（12/16 13:10 更新）
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台北市熊好券2.0使用期限將於18日截止。（圖取自台北市政府網頁gov.taipei）
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（中央社網站16日電）台北市熊好券2.0使用期限將於18日截止，活動結束前3天，台北市政府宣布推出終極加碼，先前有登記熊好券2.0票券的民眾，只要仍保留有台北通會員身份，就可獲得熊好加碼券。不過，使用期間同樣是到18日截止。

台北熊好券2.0開放登記時採「6選2」，台北市政府指出，若民眾當時登記1種票券，這次就能獲得1張登記項目的加碼券，登記2項者可各獲得1張加碼券。每人最多可得到2張加碼券。熊好券2.0終極加碼的發送時間為16日上午8時，使用期限至18日23時59分止。

熊好券2.0分為6種，分別為500元的住宿券、100元的饗購券、100元的農好券、100元的藝文券、100元的運動券、100元的市場通用券。（編輯：趙敏雅）1111216

熊好券2.0終極加碼的16日上午8時發送至票夾。（中央社）
熊好券2.0終極加碼的16日上午8時發送至票夾。（中央社）
#熊好券
#台北市
#台北通
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