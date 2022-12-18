汽油19日起漲1角、柴油不調整 95無鉛每公升30.5元

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台灣中油18日表示，19日凌晨零時起，汽油每公升調漲新台幣0.1元、柴油不調整；發油量最大的95無鉛汽油，調整後每公升價格為30.5元。圖為18日上午新北市淡水區一間加油站，機車騎士排隊等候加油。中央社記者趙世勳攝 111年12月18日

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（中央社記者蘇思云台北18日電）國際油價上漲，台灣中油持續實施油價平穩雙機制，台灣中油今天表示，19日凌晨零時起，汽油每公升調漲0.1元、柴油不調整；發油量最大的95無鉛汽油，調整後每公升價格為30.5元。

調整後的參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.3元。

中油表示，受加拿大輸美國Keystone油管因漏油而關閉及美國通膨降溫等因素影響，導致國際油價上漲。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）週均價上漲0.24美元，新台幣兌美元匯率貶值0.059元，國內油價依公式計算漲幅為0.40%。

按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲0.3元及0.7元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收0元及0.5元。計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。

中油表示，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.2元及0.7元，國內汽油實際價格每公升調漲0.1元、柴油不調整。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價。汽、柴油各需調整的0.2元及0.7元都由中油吸收，累計今年至11月底止，中油共吸收約447億元。（編輯：蘇志宗）1111218