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新竹峨眉低溫4度 吳德榮：強輻射冷卻低溫區南移

2022/12/19 08:24（12/19 08:49 更新）
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根據氣象局網站，19日平地最低溫為新竹縣峨眉鄉攝氏4.0度。圖為台北南港車站周邊有民眾一家大小穿著厚實冬衣外出活動。中央社記者鄭傑文攝　111年12月18日
根據氣象局網站，19日平地最低溫為新竹縣峨眉鄉攝氏4.0度。圖為台北南港車站周邊有民眾一家大小穿著厚實冬衣外出活動。中央社記者鄭傑文攝　111年12月18日
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（中央社記者張雄風台北19日電）根據氣象局網站，今天平地最低溫為新竹縣峨眉鄉攝氏4.0度。氣象專家吳德榮表示，因強輻射冷卻作用最低氣溫略往南調至竹苗、台中；21至25日另一波屬性偏乾的冷空氣南下，夜晚清晨下探10度。

中央氣象局今天發布低溫特報，今晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；台南以北、宜蘭、花蓮、台東及金門有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生，連江有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生的機會。

根據氣象局網站，今天全台平地最低溫為新竹縣峨眉鄉4.0度，其次為苗栗縣西湖鄉4.5度。台北市則是以大安區7.9最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨冷空氣略減弱、「強輻射冷卻作用」加持，最低氣溫略往南調至竹苗、台中，並創此波「寒流」最低溫。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明2天冷空氣逐日減弱，天氣持續晴朗穩定，今天白天起氣溫漸回升，在陽光下舒適，晚間偏冷；明天氣溫回升，白天陽光下溫暖舒適、早晚微冷，日夜溫差大。

吳德榮提到，21至25日另一波屬性偏乾的冷空氣逐漸南下。強度雖不如前一波，白天各地在陽光下或不覺冷，但因入夜有強輻射冷卻作用加持，氣溫降得又快又急，清晨部分平地最低氣溫常降至10度以下，早晚仍應特別注意保暖、防寒。

吳德榮說，由於冷空氣屬性偏乾，除了21日上半天北台灣偶有局部少量降雨的機率，各地持續至下週日，皆為晴朗穩定的天氣。已與這個月上、中旬北台濕涼多雨、令人不適的天氣型態，完全改觀。

吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，台北氣象站逐日清晨的最低氣溫，22日有接近強烈大陸冷氣團、23日至25日則有觸及寒流定義的機會，但模擬有不確定性，應持續觀察模式的微調。（編輯：黃世雅）1111219

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#吳德榮
#中央氣象局
#竹苗
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