國際奧林匹亞競賽淬鍊 花中4生保送台大近年最多

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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）國立花蓮高中4名學生參加國際奧林匹亞競賽，獲得國手與全國選訓營一等獎，取得推薦台大相關科系資格，日前獲審核通過保送台大，一舉錄取4人，是近年來人數最多一屆。

花蓮高中今天發布訊息表示，獲保送錄取台大的潘柏熏、王道一、羅信安、王家恩4學生分別是錄取台大物理系、心理系、大氣科學系、地質科學系，在尚未考大學學測的耶誕節前夕就能獲報佳音，可說是花中師生們最佳的耶誕節禮物。

花中指出，國際奧林匹亞競賽是全國自然科學競賽的最高殿堂，也是最繁複與最辛苦的競賽，各學科從全國數千人、乃至萬人的初賽，到近500人的複賽，再爭取前30名國手選訓營的資格。

進入選訓營後，再經過2週培訓與測驗，最終才錄取4至6名國手與前15名的一等獎，獲獎學生要展現高度耐力與意志力，一路過關斬將擊敗全國各校菁英，非常難能可貴。

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王道一說，地科奧林匹亞競賽的經歷，很開心藉由這個管道進入自己一直很有興趣的心理系，2年地科生涯有著很深刻回憶，有壓力大到整夜沒時間睡覺的痛苦，也有耗盡體力、腦力與心力後得到勝利果實的甜美；感謝一路走來陪伴的老師及同學們，也希望在未來能夠把競賽中學到的各種知識，以及各種能力善加運用。

花中校長楊鵬耀特別給予準台大生鼓勵與肯定，分享他們的榮譽與喜悅，並鼓勵未來到台大後除了繼續朝專業領域發展，更可以跨領域多方面學習，厚植自己實力。（編輯：陳仁華）1111219