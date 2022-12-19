國際阿拉伯語日 政大展多元服飾認識當地文化

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）2022卡達世足賽，沙烏地阿拉伯及摩洛哥為阿拉伯世界足球史寫下新頁。近日適逢「國際阿拉伯語日」，政治大學今天舉辦特展，展現多元阿拉伯服飾，認識阿拉伯文化。

聯合國大會1973年12月18日將阿拉伯語正式納入官方工作語言，自此，便以每年的12月18日作為國際阿拉伯語日，紀念並推廣這個美麗的語言。政治大學阿拉伯語文學系花了一年多籌備國際阿語日活動，今天在政大達賢圖書館熱鬧登場。

阿拉伯語是全球流傳最廣且最多人使用的語言之一，每天有將近4億5000萬人說著阿拉伯語。今天到場共襄盛舉的約旦辦事處處長諾貝爾（Nabeel Al-Tel）表示，在人類文明發展的長河裡，產出不同層面的深遠影響，期待阿拉伯語日成為所有阿拉伯語使用者展現身分認同、慶賀文明成就的一天。

從古至今，阿拉伯語扮演科學、人文知識的傳播媒介，對於人類歷史與文明的發展貢獻非凡。沙烏地阿拉伯商務辦事處代表艾德爾（Adel Fahad A. Althaidi）提及，沙烏地阿拉伯提出的2030王國願景也相當重視阿拉伯語教學與傳承，非常開心可以見到台灣對於阿拉伯語的重視。

政大校長李蔡彥特地換上阿拉伯傳統服飾致詞指出，阿語系歷史悠久，做為全台唯一教授阿拉伯語的學系，多年為台灣培育無數經貿與外交人才，盼設立展覽促進學生對阿拉伯文化的理解。他表示，政大每一年都有針對不同國家文化的特展，鼓勵學生把握機會參觀，深化國際視野。

政大阿語系透過新聞稿介紹，這次國際阿語日舉辦特展，展現多元阿拉伯服飾，打破大眾對阿拉伯服飾刻板印象，展覽從今天起至21日連續3天，一般民眾都能到達賢圖書館外廳體驗；展示皆有中文、英文及阿文，盼透過實體服裝展示，一窺最真實的阿拉伯。（編輯：管中維）1111219