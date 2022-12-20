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新竹低溫下探6度 吳德榮：白天氣溫回升

2022/12/20 08:36（12/20 08:46 更新）
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根據氣象局觀測，20日清晨低溫出現在新竹峨眉，僅攝氏6.1度。圖為台北市中山區民眾外出穿厚外套保暖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北20日電）根據氣象局觀測，今天清晨低溫出現在新竹峨眉，僅攝氏6.1度。氣象專家吳德榮說，白天冷空氣減弱，氣溫回升，天氣晴朗穩定。

根據中央氣象局觀測，今天清晨最低溫出現在新竹峨眉只有6.1度，其次是新竹縣寶山跟苗栗造橋都是6.4度。

氣象局也持續發布低溫特報，受到輻射冷卻影響，各地早晚天氣非常寒冷，今天清晨至上午，新竹、苗栗有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，桃園、南投及台中至高雄有局部10度以下（黃色燈號）氣溫發生，請注意防範。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天清晨冷空氣減弱、但「強輻射冷卻」作用，新竹以南至高雄平地最低氣溫仍在10度以下。

吳德榮指出，今天冷空氣持續減弱，氣溫回升，天氣晴朗穩定，白天陽光下溫暖舒適、晚微冷，日夜溫差大。

吳德榮說，明天冷空氣前緣快速掠過，上午北台灣雲量增、氣溫略降，有局部少量降雨的機率，下午起漸好轉，其他各地無影響，仍為晴朗穩定的天氣。

22日起冷空氣南下，吳德榮說，22至25日乾冷空氣持續南下。各地晴朗穩定，氣溫逐日緩降，其強度不如上波，白天各地在陽光下或不覺冷，但因入夜有「強輻射冷卻作用」加持，氣溫降得又快又急，早晚部分平地最低氣溫常降至10度以下，仍應特別注意保暖及防範寒害的發生。

吳德榮說，26日清晨氣溫仍偏低，應持續注意；白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，台北氣象站的逐日最低氣溫，22日接近強烈大陸冷氣團、23日到25日則有觸及寒流定義的機率，但模擬有不確定性，應持續觀察模式的微調。

至於降雪機率，吳德榮說，這波乾冷空氣水氣明顯不足，高山無降雪機會。（編輯：黃世雅）1111220

#吳德榮
#中央氣象局
#新竹
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