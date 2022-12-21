響應經濟部平抑年節物價 超商市推抗漲安心價

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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）春節將屆，經濟部今天表示，超市、超商等10大業者允諾響應政府平抑物價政策，作法包括在年節促銷檔期設置平價專區或提供平價商品，例如家樂福將標示「安心價」商品、全聯則設置「抗漲專區」等。

經濟部發布新聞稿指出，家樂福、愛買、全聯、大潤發、楓康、美廉社、統一超商、全家、萊爾富、OK mart等10大超市、超商業者今天受邀與經濟部座談，業者響應配合平抑物價政策。

經濟部表示，因應年節將屆，業者將在年節促銷檔期，設置平價專區或提供平價商品，以商品優惠或推出促銷活動等方式，響應平抑物價政策，

參與座談的超市、超商業者，將加入提供平價商品行列，提供醬油、泡麵、麵條、衛生紙、包裝食米等優惠民生商品品項，並以容易辨識平價商品的標示，如家樂福「安心價」商品，全聯設置「抗漲專區」，或在超商門市設置平價商品專區等方式，以便民眾選購。

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經濟部指出，屬國營事業台糖、台鹽將增加提供平價優惠商品，包含台鹽自產的各式鹽品、鹹淨牙膏，台糖則將以優惠價格提供最受歡迎的豬肉製品，包含豬肉、絞肉、肉絲、小排肉、香腸及貢丸等年節必備食品，還有有機米、沙拉油、豬肉醬罐頭及鮪魚罐頭等優惠商品。

經濟部強調，將持續透過官方臉書等不同溝通工具，陸續不定期更新各通路的優惠促銷訊息，提供民眾查詢，讓民眾安心採買平價商品過好年。（編輯：郭無患）1111221