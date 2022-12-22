計程車起跳價北北基明年4月起漲至85元、夜間加成105元

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明年4月1日起北北基將同步調整計程車運價，起程價漲為85元，夜間加成時段起程價也漲為105元。（中央社製圖）

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）台北市公運處今天表示，明年4月1日起，北北基將同步調整計程車運價，起程價漲新台幣15元為85元，夜間加成時段起程價也漲為105元，延滯計時運價由每80秒5元調整為每60秒5元。

台北市公共運輸處發布新聞稿宣布，北北基地區明年4月1日零時起同步調整計程車運價，起程運價由70元漲為85元，夜間11時至隔日凌晨6時的夜間加成時段起程運價也從90元漲為105元，延滯時間計算基準則由累計每80秒5元調整為每60秒5元，其餘運價項目不變。

公運處說明，現行計程車費率在104年10月1日核定實施，已經超過7年沒有調整，所以為了合理反映計程車營運成本、司機薪資、燃油及維修等費用，並考慮消費者接受程度後，審定這次調整內容。

公運處指出，由於運價調整涉及大台北地區逾5萬輛計程車的計費表修改作業，所以定在明年4月1日開始施行，屆時還沒修改計費表的計程車仍須按照104年核定的舊運價收費，切勿向乘客超收車資，違者經查證屬實將依公路法規定裁處。

此外，公運處表示，春節加成運價核定以國定春節連假起始日往前加3天至春節連假最後一日止，每趟次加收30元，明年1月17日至1月29日、共13天實施。（編輯：方沛清）1111222