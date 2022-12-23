農委會：春節禽肉供應無虞 禽流感設熱區監控

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北23日電）彰化縣昨天新增5禽場確診H5N1高病原性禽流感。農委會副主委黃金城今天表示，過年禽肉供應無虞，已密切關注雲林、彰化，因短期內連續爆發，並劃二林鎮、竹塘鄉為熱區。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局昨天發布彰化縣二林鎮1紅羽土雞場、竹塘鄉1黑羽土雞場、1皇金雞與黑羽土雞混養場（以上3場為主動通報）、1土番鴨場及埔心鄉1肉鵝場（以上2場為主動監測），共5場確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感，引發關注。

黃金城今天出席農委會宣布112年10月下旬可望邁向羊痘非疫國記者會後，接受媒體聯訪時說，H5N1高病原性禽流感目前在國內是有擴大，從11月20日防檢局發布宜蘭確診首例以來，合計台南、高雄、嘉義、雲林、彰化共6縣市、累計11場確診。

黃金城說，他比較擔心雲林、彰化，因為其他縣市超過2週沒有看到擴散，而雲林、彰化是密集飼養區，必須小心，因為短期內連續爆發，已強化監測，其中彰化縣二林鎮、竹塘鄉劃為熱區，且禽流感防疫秋冬專案已經啟動，相關監測檢驗量都有提高。

針對H5N1進入陸禽確診，是否會影響過年禽肉及雞蛋供應，黃金城分析，H5N1還沒發生到蛋雞場、白肉雞，主要是有色雞，但是供應量是夠的，且鴨子屠宰作業已結束。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃金城強調，已做過評估，確診容易有症狀的有色雞，因為產業界一批次飼養70天左右，頻繁進出養禽場抓雞出售，容易提高病毒帶入的風險，早已建議一批次抓雞要在3次以內完成出清，並呼籲業者落實禽舍圍網補強，避免有破洞讓野鳥進入吃飼料帶入病毒，同時人員及車輛都要落實生物安全防治。

防檢局昨天發布，111年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計39例（陸禽25場、鴨10場、鵝4場）。扣除11場為H5N1，黃金城說，目前仍以H5N2為主。（編輯：管中維）1111223