無薪假人數製造業止升回穩 內需產業看好112年

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勞動部公布最新無薪假統計，本期實施人數1萬7958人，較前一期增加86人；製造業實施人數止升回穩。圖為製造業作業員工作情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北26日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，本期實施人數1萬7958人，較前一期增加86人；製造業實施人數止升回穩，由於內需型產業大多看好明年，預估1月就會有好轉的契機。

勞動部今天公布最新勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2654家，實施人數1萬7958人；較16日公布實施家數計2594家，實施人數1萬7872人相比，本次家數增加60家，人數增加86人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，這期製造業沒有再增加人數，在製造業內各行業統計增減後約下降100人；其中以食品工業減少較明顯，主要是因為訂單回溫。

另外，黃維琛說，工具機產業也有部分業者停止，但經了解是還在與勞工協商的程過，所以可能下期會再增加。

黃維琛表示，雖然製造業接連幾期人數呈現上升，但這期看起來是有回穩的跡象；他強調製造業實施的廠家規模都不大，以50人以下的事業單位為主，基本上大型事業單位沒有影響。

黃維琛表示，支援服務業（旅行社）部分雖然有稍微下修，但經詢問業者主因是延遲通報；不過有許多業者都表示只會實施到今年底，明年就不再實施；業者反映除了出國的人數增加之外，近期也有團客進來，預估明年會是好轉的契機。

黃維琛補充說明，其他內需型產業如住宿及餐飲業、批發及零售業等也大多看好明年需求回溫；預估也是明年1月實施人數會有下修的趨勢。

黃維琛指出，本月初有2家境外航空公司停止實施，雖然現在國籍航空公司近兩期仍未有變動，但明年1月中下旬就是農曆春節，業者也看好春節連假的旺季，因此預估同樣在明年1月航空公司的實施情況也會有好轉。（編輯：陳清芳）1111226