全球禽事告急 台南養禽場啟動禽流感預警監測

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）時序入冬，這波全球H5N1亞型高病原性禽流感疫情嚴峻，加上近期寒流，禽隻免疫力下降，禽流感疫情防範面臨挑戰。台南市農業局今天表示，即起養禽場啟動禽流感預警監測。

由於近日國內全台禽流感有升溫趨勢，顯示環境中有潛藏病毒存在，透過人、車或箱籠等機械性傳播。動保處今天呼籲養禽業者澈底落實禽場清潔消毒，修補防鳥圍網設施，以降低候野鳥入侵禽場風險，並每日觀察家禽採食量、產蛋率及死亡率，發現異常儘速通報，以共同維護家禽產業。

農業局長李建裕說，近日夜溫差大，養禽業者應提高警覺，唯有嚴格執行生物安全防疫措施，才能阻絕病原於場外；對於畜牧產業密集區域，因畜牧運輸車輛往來頻繁外，提醒業者不要忽略自家人車及箱籠等機械傳播風險，都可能成為病毒攜入攜出傳播媒介，務必加強人車管制及消毒，以降低病毒侵入機率。

依農業局數據，我國候鳥路徑上游國家(韓國、日本)已有105場禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感，候鳥來台度冬可能攜帶禽流感病毒風險隨之增加，加上最近氣候嚴寒，使禽隻免疫力下降，國內禽流感疫情持續發生。

今年截至12月25日為止，確診高病原性禽流感案例計40場（28場為H5N2、12場為H5N1）。為防範禽流感疫情發生，台南市已啟動禽流感預警監測措施，早期發現禽流感並降低環境中病毒量。

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農業局動物防疫保護處新聞稿指出，現階段持續執行冬季實施強化禽場家禽流行性感冒監測措施，至明）年3月31日止，針對台南市禽流感高風險地區加強監測禽場、鴨場及鵝場，已抽樣監測36場；今年度主動監測採樣已採樣138場，以早期發現案例及時處置，降低禽流感發生及傳播風險。

針對高風險地區派員加強訪視輔導各項生物安全措施及發放消毒水要求加強禽場防疫消毒；並派遣消毒車加強周邊養禽場的禽舍外及周邊公共道路消毒工作。（編輯：孫承武）1111227