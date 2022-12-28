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跨年、元旦連假 高市交通局公布車流預測

2022/12/28 10:10
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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）112年元旦3天連續假期，高雄市交通局今天預測連假期間各景點及幹道周邊車多，並提醒夢時代、高雄流行音樂中心、義大等周邊跨年活動有交通管制，民眾需多加留意。

高雄市政府交通局今天表示，2023高雄跨年晚會，包含12月31日在時代大道舉辦的雙面舞台跨年晚會及義大世界跨年煙火活動，需注意周邊交通管制與動線導引，並建議搭乘捷運或接駁車前往，以避免塞車、停車問題。

另外，112年1月1日晚間於高雄流行音樂中心也將舉辦高流迎新年幸福式演唱會，要前往參加民眾務必遵循相關管制措施，並多加利用捷運等公共運輸。

交通局也預估壽山動物園元旦連假熱門遊園時段為上午10時至下午4時，園區停車空間有限，遊客可將車輛停放至捷運周邊停車場停放車輛，再轉乘捷運至橘線O2鹽埕埔站或輕軌C16文武聖殿站下車，轉搭「56號公車」至動物園。

此外，例假日增闢美術館線、中央公園線及百貨公司線接駁車。市區大型購物中心如夢時代、義大、巨蛋等及熱門景點如駁二周邊，預計連假前2日有明顯人、車潮。

交通局也公布跨年大型活動景點周邊車流分佈，如夢時代、時代大道在12月31日跨年晚會前後預計下午5時及翌日1時湧現進場和散場人潮。義大世界12月31日跨年煙火活動預計於下午7時及翌日2時出現進場和散場人潮。

高流、駁二則於112年1月1日元旦演唱會前後預計於下午7時及翌日2時出現進場和散場人潮。高速公路周邊幹道則預計連假第1日的12月31日總流量最高，流量約較一般假日增加10~15%。（編輯：孫承武）1111228

#高雄市政府交通局
#時代大道
#高雄流行音樂中心
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