高雄疫後外語導遊就職訓練 搶月底前報名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）隨疫情趨緩國境解封，旅遊市場逐漸回溫，導遊、領隊人員需求隨之提高。為迎接國外觀光客，高市府後疫導遊職能加強訓練班正招生中；稀少言語導遊將優先錄取，報名至月底。

為加強疫情後高市外語導遊更加熟悉高雄觀光景點更新及配合中央相關防疫指引，高雄市政府觀光局辦理後疫導遊職能加強訓練班，為迎接國外觀光客做好接待準備，歡迎南部地區的外語導遊把握充電好機會。

觀光局長高閔琳表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情長達2、3年時間，以往熟知的旅遊業生態丕變，高雄觀光景點也有許多新變化，尤其亞洲新灣區周邊煥然一新。

高閔琳說，為讓旅行社及從業人員更快速掌握新的高雄景點資訊及相關防疫指引好機會，也鼓勵離開業界的導遊們「回鍋」，重溫對觀光產業熱情，熟悉後疫情時代旅遊生態，以提高導遊接待能力與質量，促進高雄市觀光接待服務能量，迎接即將爆發的海內外旅客潮；未來也會針對高市各種不同觀光產業需求，做滾動式調整規劃專業培訓課程。

觀光局說明，招生對象為經導遊人員考試取得及格證書的外語導遊，報名者須提供至少1年或至少10團(累計)導遊執行經驗，課程全程免費，稀少語導遊將優先錄取。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另為增加課程效益，訓練班開課不止提供實體課程，同步也有線上課程，前40名錄取者可參與實體課程及戶外實務導覽課程，候補者可參與線上課程，報名期限至本月31日，報名連結：https://reurl.cc/VRmQ7n，也可洽詢高雄餐旅大學07-8060505分機21201李小姐。

觀光局今天新聞稿指出，與國立高雄餐飲大學合辦的後疫導遊職能加強訓練班，時間為明年1月7、8、14、15日共4天。課程包括「旅遊安全基本概念」、「旅行業接待管理與作業」、「導覽技巧與動線規劃」、「室內景點示範解說」、「帶團緊急事件與危機處理」、「接待來臺旅客應注意事項及經驗交流」及「戶外實務導覽」等28小時內容。（編輯：孫承武）1111228