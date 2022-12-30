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12月中旬寒流農損持續攀升 累計近1億元

2022/12/30 14:04
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（中央社記者楊淑閔台北30日電）農委會更新受12月中旬寒流影響造成的農損統計，經農糧署、漁業署彙整各地方政府查報資料，截至今天上午11時止，農業產物損失累計新台幣9464萬元，仍以屏東為主，占88%。

行政院農業委員會今天發布新聞指出，受12月中旬寒流影響各縣市的受損情形，以屏東縣損失8374萬元、占88%最多，其次是高雄市損失312萬元、占3%，花蓮縣損失276萬元、占3%，南投縣損失205萬元、占2%，以及嘉義縣損失180萬元、占2%等較為嚴重。

農委會分析，農產損失累計9433萬元，農作物被害面積640公頃，損害程度23%，換算無收穫面積150公頃。受損作物主要為蓮霧，被害面積493公頃，損害程度23%，換算無收穫面積113公頃，損失金額7490萬元。

其次為棗子損失1301.7萬元，其他花卉（火鶴花）損失513.5萬元，高麗菜損失64萬元，以及其他柑桔（豔陽柑）等損失26.7萬元。

漁產損失累計31萬元，受損漁產主要為淡水長腳大蝦，其次為金目鱸等。農委會稱此為第11報，持續彙整更新中。（編輯：陳政偉）1111230

#農委會
#農糧署
#漁業署
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