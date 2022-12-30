國4豐潭段112年1月通車 大幅縮減車程

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國道4號台中環線豐原潭子段自國4豐原端起高架跨台三線，往南再以隧道穿過豐原東南側山區，跨越烏牛欄溪後經潭子新田西北再往南，於潭子聚興銜接台74線，全線11公里，工程已近完工，預計民國112年1月16日通車。（立委楊瓊瓔辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月30日

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）國道4號豐潭段耗時11年規劃興建，全線11公里，預計明年1月16日通車。國道4號串連台74線，可節省20分鐘車程，緩解國道1號台中、大雅系統交流道壅塞狀況。

國民黨立委楊瓊瓔、江啟臣今天辦理「國道4號中環線豐原潭子段計施工進度及開放通車時程」現勘，邀集相關單位出席，多名地方民代也到場關心。

高公局第二新建工程處副處長卓高端簡報說明，國道4號台中環線豐原潭子段自國4豐原端起高架跨台三線，往南再以隧道穿過豐原東南側山區，跨越烏牛欄溪後經潭子新田西北再往南，於潭子聚興銜接台74線。

他指出，全線橋樑段有6座、隧道段有3座以及設置3處交流道，全長約11公里，是串連大台中環狀快速道路最後一哩路，目前全線工程已近完工，規劃112年1月16日開放通車。

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高公局副局長廖肇昌指出，全線通車後，將完整串聯國4與台74線，能有效紓解國道1號台中系統至大雅交流道交通壅塞狀況，也可均衡台中東側山城地區發展，並建構整體大台中交通網，發揮整體運輸效益。

楊瓊瓔表示，以往從潭子到海線，可能需要40分鐘，全線通車後，路程時間預估只需15分鐘。江啟臣指出，通車後，國道4號從山城銜接台74線可省約20分鐘路程，對豐原、山城地區民眾相當重要，後續還有東豐快速道路及國4豐潭段增設交流道銜接段，將持續監督交通部及台中市政府早日完成。（編輯：郭諭儒）1111230